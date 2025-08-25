Головна Спорт Новини
«За тиждень до гри збирали кавуни». Лідер «Агротеха» – про сенсаційний успіх в Кубку України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«За тиждень до гри збирали кавуни». Лідер «Агротеха» – про сенсаційний успіх в Кубку України
«Агротех» та «Епіцентр» в 1/32 фіналу Кубка України зіграли 1:1 в основний час. У серії післяматчевих пенальті переміг «Агротех»

Олексій Чичиков: Майже вся команда була задіяна на збиранні кавунів в сільськогосподарській фірмі, яка є спонсором клубу

Боротьба за Кубок України з футболу ще тільки набирає оберти, а несподіванок в 1/32 фіналу розіграшу не бракує. Аматорський «Агротех» після серії післяматчевих пенальті вибив з турніру елітний «Епіцентр». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Досвідчений лідер «Агротеха» Олексій Чичиков прокоментував сенсаційний результат.

«Агротех» – чинний володар Кубка України серед аматорів. Звісно, не хотілося сходити з дистанції вже після першого матчу. Хоча прекрасно усвідомлювали, що кинути виклик «Епіцентру» буде дуже складно. Адже на відміну від подолян, які півтора місяці готувалися до дебюту в УПЛ, ми взагалі не проводили спільних тренувань. Річ в тому, що в «Агротеху» зібрані футболісти з Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, й зібратися нам дуже проблематично. Тим паче, що практично для всіх моїх одноклубників футбол – це хобі. Досить сказати, що останній тиждень майже вся команда була задіяна на збиранні кавунів в сільськогосподарській фірмі, яка є спонсором нашого клубу. Не випадково, що в середині другого тайму ми підсіли фізично, й гості перехопили ініціативу. На щастя, вдалося вистояти, й доля протистояння вирішувалася в футбольній лотереї», – заявив Чичиков.

Він також розповів, чому вдалося перемогти клуб УПЛ.

«Допоміг нам кубковий характер, бажання в кожному епізоді діяти через не можу. Пригадується, щось подібне я пережив в 2009 році, коли в складі «Ворскли» став володарем Кубка України. Тоді полтавчани неочікувано в фіналі обіграли «Шахтар», якого всі вважали фаворитом. Ми зараз також пишемо історію з «Агротехом», і хочеться довести, що є ще порох в порохівниці», – зазначив Чичиков.

«Агротех» та «Епіцентр» в 1/32 фіналу Кубка України зіграли 1:1 в основний час. У серії післяматчевих пенальті переміг «Агротех» – 7:6.

Нагадаємо, київське «Динамо» розпочало плей-оф кваліфікації Ліги Європи з поразки. У виїзному матчі проти «Маккабі» Тель-Авів «біло-сині» програли з рахунком 1:3.

