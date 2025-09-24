Головна Спорт Новини
Кількість учасників чемпіонату світу з футболу може збільшитися до 64

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Збільшення кількості учасників чемпіонату світу може гарантувати всім 10 командам КОНМЕБОЛ путівку на турнір
КОНМЕБОЛ розраховує розширити формат чемпіонату світу-2030

Президент Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домінгес цього тижня проведе робочі зустрічі з керівництвом ФІФА в Нью-Йорку з метою просування ідеї збільшити кількість учасників чемпіонату світу з футболу до 64 збірних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ole.

КОНМЕБОЛ розраховує розширити формат чемпіонату світу-2030. Турнір відбудеться в Іспанії, Португалії та Марокко, а три країни Південної Америки – Уругвай, Аргентина та Парагвай - приймуть по одному матчу першого туру.

Згідно з проектом КОНМЕБОЛ, у разі розширення південноамериканські країни отримають більше ігор і стануть повноцінними господарями ЧС-2030. Груповий турнір складатиметься з 16 груп по чотири збірні у кожній. У плей-офф вийдуть по дві найкращі команди з групи.

Збільшення кількості учасників чемпіонату світу може гарантувати всім 10 командам КОНМЕБОЛ путівку на турнір.

Раніше ФІФА розширила склад учасників із 32 до 48 команд. Чемпіонат світу 2026 року буде першим в історії, де зіграє 48 національних збірних.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

