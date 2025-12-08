Головна Спорт Новини
Німецький тенісист справив весілля під пісню російського пропагандиста

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Німецький тенісист справив весілля під пісню російського пропагандиста
Даніель не лише вільно володіє російською мовою, а й слухає музику цієї країни
фото: Reuters

На Альтмаєра ніяк не впливає продовження повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Німецький тенісист Даніель Альтмаєр, який є 46-ю ракеткою світу, відзначився скандальним святкуванням весілля. Про це повідомляє «Главком»

Він одружився зі своєю нареченою, мексиканкою Пауліною Аньєто. Пара, яка заручилася у січні цього року, провела церемонію у період 6-7 грудня 2025 року.

Однак увагу прикував не скільки факт щасливої події, скільки те, під що був виконаний один з танців. На відео зі святкування, яке було розміщено в соціальних мережах, Альтмаєр танцює під пісню російського виконавця Григорія Лепса «Я счастливый». Лепс перебуває під санкціями України, ЄС, Швейцарії за підтримку війни в Україні та виправдання дій терористичного режиму. 

Варто зазначити, що Даніель Альтмаєр народився у Німеччині, але має східноєвропейське коріння: його мати – росіянка, а батько – українець.

Нагадаємо, що раніше гравчиня топ-10 світового рейтингу могла поїхати на виставковий турнір в РФ. За словами української тенісистки Лесі Цуренко, на початковому етапі війни європейські тенісисти доволі спокійно ставились до можливості брати участь у виставкових турнірах, що проходили в Росії, і їй довелося докласти особистих зусиль, щоб вплинути на цю ситуацію. Леся особливо відзначила італійську тенісистку Жасмін Паоліні (№ 8 WTA) як дуже позитивний приклад, оскільки вона почула і не поїхала туди, після чого Лесі стало легше бачити її в турі на противагу тим, хто просто проігнорував її пояснення. 

