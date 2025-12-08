Німецький тенісист справив весілля під пісню російського пропагандиста

На Альтмаєра ніяк не впливає продовження повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Німецький тенісист Даніель Альтмаєр, який є 46-ю ракеткою світу, відзначився скандальним святкуванням весілля. Про це повідомляє «Главком».

Він одружився зі своєю нареченою, мексиканкою Пауліною Аньєто. Пара, яка заручилася у січні цього року, провела церемонію у період 6-7 грудня 2025 року.

Однак увагу прикував не скільки факт щасливої події, скільки те, під що був виконаний один з танців. На відео зі святкування, яке було розміщено в соціальних мережах, Альтмаєр танцює під пісню російського виконавця Григорія Лепса «Я счастливый». Лепс перебуває під санкціями України, ЄС, Швейцарії за підтримку війни в Україні та виправдання дій терористичного режиму.

Варто зазначити, що Даніель Альтмаєр народився у Німеччині, але має східноєвропейське коріння: його мати – росіянка, а батько – українець.

Нагадаємо, що раніше гравчиня топ-10 світового рейтингу могла поїхати на виставковий турнір в РФ. За словами української тенісистки Лесі Цуренко, на початковому етапі війни європейські тенісисти доволі спокійно ставились до можливості брати участь у виставкових турнірах, що проходили в Росії, і їй довелося докласти особистих зусиль, щоб вплинути на цю ситуацію. Леся особливо відзначила італійську тенісистку Жасмін Паоліні (№ 8 WTA) як дуже позитивний приклад, оскільки вона почула і не поїхала туди, після чого Лесі стало легше бачити її в турі на противагу тим, хто просто проігнорував її пояснення.