Двічі перемагав на Roland Garros. Пішов з життя легендарний італійський тенісист

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Двічі перемагав на Roland Garros. Пішов з життя легендарний італійський тенісист
П'єтранджелі виграв Roland Garros в одиночному розряді у 1959 та 1960 роках
фото: amillionsteps.velasca.com

У 1986 році П'єтранджелі першим з італійців потрапив до Міжнародної зали тенісної слави

Дворазовий переможець Roland Garros італієць Нікола П'єтранджелі помер у віці 92 років. Про це повідомила прес-служба турніру, інформує «Главком».

П'єтранджелі виграв Roland Garros в одиночному розряді у 1959 та 1960 роках. Також він доходив до фіналу турніру у 1961 та 1964 роках.

У 1958 року П'єтранджелі став переможцем Roland Garros у змішаному розряді, 1959-му – у парному.

Серед італійців Мейджори у чоловічому одиночному розряді вигравали лише Сіннер (4), П'єтранджелі (2) та Панатта (1).

Усього за кар'єру П'єтранджелі виграв 44 титули в одиночному розряді та 8 – у парному. У одиночному розряді його найвищою позицією у світовому рейтингу було третє.

У складі збірної Італії П'єтранджелі двічі доходив до фіналу Кубка Девіса (1960, 1961 роки). Йому належать рекорди турніру за кількістю виграних матчів у одиночному розряді (78 перемог при 32 поразках) та з урахуванням усіх розрядів (120-44).

У 1986 році П'єтранджелі першим з італійців потрапив до Міжнародної зали тенісної слави.

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

