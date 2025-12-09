Чотири українські тенісистки потрапили до основної сітки Australian Open

Матчі основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії пройдуть у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого

Став відомий заявочний список учасниць основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

З першої сотні світового рейтингу заявку на участь не подали дві тенісистки: американка Даніель Коллінс (№64 WTA) і Онс Жабер (№76 WTA) з Тунісу. Нагадаємо, що Жабер нещодавно оголосила про свою вагітність.

Чотири українські тенісистки гарантували собі участь у турнірі: Еліна Світоліна (№14 WTA), Марта Костюк (№26 WTA), Даяна Ястремська (№27 WTA) і Олександра Олійникова (№96 WTA), для якої це буде дебютний виступ в основній сітці «мейджора» і перший візит до Австралії.

Три тенісистки скористалися своїм захищеним рейтингом: експерша ракетка світу Кароліна Плішкова (№40 WTA/Чехія), Ван Яфань (№71 WTA/Китай) і Мананчая Савангкав (№100 WTA/Таїланд).

Відзначимо, що в списку учасниць основної сітки відсутня Ангеліна Калініна, яка цього тижня в Ліможі проводить свій перший за останні півроку турнір. Українська тенісистка наразі посідає 156-те місце у світовому рейтингу, проте очікувалося, що вона також скористається захищеним рейтингом для заявки на перший «мейджор» сезону.

Ймовірно, Калініна вирішила використати його на інших «мейджорах» сезону. Нагадаємо, що за захищеним рейтингом тенісистка має право заявити про свою участь у двох турнірах Grand Slam.

Нагадаємо, російська тенісистка Анастасія Потапова написала в Telegram-каналі, що отримала громадянство Австрії і з 2026 року представлятиме цю країну на міжнародних турнірах.