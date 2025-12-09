Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чотири українські тенісистки потрапили до основної сітки Australian Open

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Чотири українські тенісистки потрапили до основної сітки Australian Open
Олександра Олійникова вперше зіграє в основній сітці Мейджора
фото: IEB+ Argentina Open

Матчі основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії пройдуть у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого

Став відомий заявочний список учасниць основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

З першої сотні світового рейтингу заявку на участь не подали дві тенісистки: американка Даніель Коллінс (№64 WTA) і Онс Жабер (№76 WTA) з Тунісу. Нагадаємо, що Жабер нещодавно оголосила про свою вагітність.

Чотири українські тенісистки гарантували собі участь у турнірі: Еліна Світоліна (№14 WTA), Марта Костюк (№26 WTA), Даяна Ястремська (№27 WTA) і Олександра Олійникова (№96 WTA), для якої це буде дебютний виступ в основній сітці «мейджора» і перший візит до Австралії.

Три тенісистки скористалися своїм захищеним рейтингом: експерша ракетка світу Кароліна Плішкова (№40 WTA/Чехія), Ван Яфань (№71 WTA/Китай) і Мананчая Савангкав (№100 WTA/Таїланд).

Відзначимо, що в списку учасниць основної сітки відсутня Ангеліна Калініна, яка цього тижня в Ліможі проводить свій перший за останні півроку турнір. Українська тенісистка наразі посідає 156-те місце у світовому рейтингу, проте очікувалося, що вона також скористається захищеним рейтингом для заявки на перший «мейджор» сезону.

Ймовірно, Калініна вирішила використати його на інших «мейджорах» сезону. Нагадаємо, що за захищеним рейтингом тенісистка має право заявити про свою участь у двох турнірах Grand Slam.

Матчі основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії пройдуть у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого. Кваліфікація стартує з 12 січня.

Нагадаємо, російська тенісистка Анастасія Потапова написала в Telegram-каналі, що отримала громадянство Австрії і з 2026 року представлятиме цю країну на міжнародних турнірах

Теги: Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Кароліна Плішкова Ангеліна Калініна Ван Яфань теніс Australian Open

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

24-річна Потапова – переможниця шести турнірів WTA
Титулована тенісистка відмовилася від російського громадянства
4 грудня, 11:46
Серена не збирається повертатися на корт
Серена Вільямс прокоментувала інформацію про своє повернення у професійний спорт
3 грудня, 11:32
Петрова брала участь у пропагандистському заході
Колишня третя ракетка світу Петрова потрапила до бази сайту «Миротворець»
28 листопада, 17:24
На заключному для себе турнірі Еліна разом зі збірною України дісталася до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг
Визначився турнір, яким Світоліна відкриє наступний сезон
17 листопада, 20:27
24-річний Сіннер уже тричі поспіль грав у фіналах завершального турніру сезону
Стало відомо, хто переміг на Підсумковому турнірі ATP
17 листопада, 09:54
Карлос ніколи не потрапляв до фіналу Підсумкового турніру
Алькарас чи Сіннер? Визначилося ім'я першої ракетки за підсумком 2025 року
14 листопада, 01:24
Підсумковий чемпіонат ATP відбувається з 9 по 16 листопада
Два вболівальники померли під час проведення підсумкового турніру ATP
11 листопада, 10:53
Останні два сезони для Джабір були непростими: у попередньому вона боролася з травмою плеча, а в цьому – з депресією
Відома тенісистка оголосила про вагітність
10 листопада, 21:30
Завдяки тріумфу в Аргентині українка піднялася на 23 позиції у світовому рейтингу
Донька українського військового вдруге у кар'єрі виграла турнір WTA 125
10 листопада, 12:45

Новини

Поліція затримала футболіста збірної Англії, який вдарив головою відвідувача бару
Поліція затримала футболіста збірної Англії, який вдарив головою відвідувача бару
Чотири українські тенісистки потрапили до основної сітки Australian Open
Чотири українські тенісистки потрапили до основної сітки Australian Open
Українські баскетболісти за кордоном: Зотов набрав 16 очок, Липовий відіграв 17 хвилин
Українські баскетболісти за кордоном: Зотов набрав 16 очок, Липовий відіграв 17 хвилин
Жеребкування кваліфікації Євро-2027 (U-19): які збірні можуть стати суперниками України
Жеребкування кваліфікації Євро-2027 (U-19): які збірні можуть стати суперниками України
Маліновський вдруге в сезоні відзначився голом у Серії А
Маліновський вдруге в сезоні відзначився голом у Серії А
Лікарі діагностували рак у бельгійського волейболіста, який підтримав війну проти України
Лікарі діагностували рак у бельгійського волейболіста, який підтримав війну проти України

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua