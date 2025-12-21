Екстретя ракетка світу оголосив про завершення спортивної кар'єри

На Вавринку як професійного гравця очікуватиме заключний сезон у світовому тенісі

Легендарний швейцарський тенісист, олімпійський чемпіон та триразовий переможець турнірів серії Grand Slam Станіслас «Стен» Вавринка офіційно оголосив про наближення фіналу своєї блискучої спортивної кар'єри. Про це повідомляє «Главком».

40-річний ветеран світового тенісу повідомив у своїх соціальних мережах, що 2026 рік стане останнім у його професійній кар’єрі. Своє звернення до вболівальників спортсмен супроводив зворушливим постом, де нинішня світлина перебувала поруч із дитячим фото, де він вперше тримає тенісну ракетку.

За плечима Вавринки – неймовірна історія успіху: перемоги на Відкритому чемпіонаті Австралії-2014, Ролан Гарросі-2015 та Відкритому чемпіонаті США-2016, а також тріумф на Олімпійських Іграх-2008 у тандемі з Роджером Федерером. Стен зазначив, що кожна книга потребує гідного завершення, і він готовий написати заключний розділ своєї професійної біографії. Попри поважний для великого спорту вік, швейцарець налаштований на «останній ривок». Він підкреслив, що досі має мрії, пов’язані з тенісом, і прагне максимально розширити межі своїх можливостей, щоб піти з туру на якомога позитивнішій ноті.

Стен висловив щиру вдячність фанатам, зазначивши, що саме емоції від гри перед публікою були найціннішою частиною його кар’єри. Він з нетерпінням чекає на фінальний сезон 2026 року, щоб востаннє зустрітися з вболівальниками на турнірах по всьому світу.

Нагадаємо, що чоловік Еліни Світоліної також анонсував завершення своєї кар'єри. «Після того як місяць тому я відсвяткував 39-й день народження, хочу поділитися новиною: наступний рік стане для мене останнім у професійному тенісі. Можливість перетворити мою пристрасть на професію - це привілей, яким я дорожив кожну хвилину своєї 21-річної кар'єри. Так, ця гра означає для мене цілий світ. Але я абсолютно спокійний з рішенням завершити кар'єру в кінці сезону-2026», – йдеться у заяві Гаеля Монфіса.