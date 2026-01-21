Дворазова переможниця Australian Open вразила фанатів яскравим образом

Наомі Осака є однією з найепатажніших тенісисток

Дворазова чемпіонка Australian Open Наомі Осака тріумфально повернулася на «Rod Laver Arena», перетворивши центральний корт на справжній модний подіум. Про це повідомляє «Главком».

Японська тенісистка з’явилася на публіці у вражаючому авангардному образі, який отримав натхнення від морської тематики. Її вихід супроводжувався справжнім фурором: Наомі тримала білу парасольку, мала капелюх із широкими крисами та вуаль, а вбрання було прикрашене ніжними жовтими китицями на рукавах. Як пояснила сама спортсменка, головним джерелом натхнення для цього костюма, розробленого спільно з Nike, стали медузи та метелики. Образ метелика є символічним для Осаки саме в Мельбурні, нагадуючи про зворушливий епізод під час її переможного турніру 2021 року. Тенісистка зізналася, що мода приносить їй радість і додає особливого азарту під час підготовки до важливих ігор.

Спортивна складова поєдинку виявилася не менш яскравою та напруженою, ніж візуальна частина. Суперниця японської зірки, 65-та ракетка світу Антонія Ружич із Хорватії, не знітилася перед іменитою опоненткою і нав’язала серйозну боротьбу. Матч нагадував гойдалки: Осака впевнено забрала перший сет, проте Ружич завдяки серії виннерів змогла вирівняти становище у другій партії. Обидві тенісистки часто помилялися на власній подачі, що тримало глядачів у напрузі до останнього моменту. У вирішальному третьому сеті досвід Наомі взяв гору. При рахунку 5:4 на свою користь вона зуміла зробити вирішальний брейк, завершивши зустріч ефектним ударом бекхендом по лінії. Підсумковий рахунок матчу – 6:3, 3:6, 6:4 на користь Осаки.

Перемога над Ружич дозволила Наомі вийти до другого кола Відкритого чемпіонату Австралії, де на неї чекає зустріч із досвідченою румункою Сораною Кирстею. Осака підкреслила, що для неї дуже важливо займатися справами, які вона любить, поєднуючи професійний спорт із самовираженням через моду. Вона з гумором зазначила, що єдина деталь образу, яка її справді турбує – це зачіска, що іноді заважає, тоді як незвичне вбрання лише додає впевненості.

Нагадаємо, що українська тенісистка Олександра Олійникова одягнула футболку із закликом допомогти Україні. На післяматчеву пресконференцію українська тенісистка прийшла у футболці з написом: «Мені потрібна ваша допомога, щоб захистити українських дітей і жінок, але тут я не можу про це говорити».