Двічі в одну річку: Зідан повертається в «Реал»



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Як і попереднього разу, призначення Зінедіна Зідана сприймають зі скепсисом Офіційний сайт ФК «Реал»

Раніше з Зіданом «Бланкос» виграли дев'ять трофеїв за два з половиною роки

Мадридський «Реал» оголосив про зміни на тренерському містку.

У команду повернувся французький фахівець Зінедін Зідан, який покинув «бланкос» наприкінці минулого сезону. Таким чином, аргентинець Сантьяґо Соларі, під керівництвом якого команда впродовж тижня примудрилася двічі програти вдома «Барселоні», тим самим втратити шанси на чемпіонство і вилетіти з Кубка Іспанії, поступитися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 1:4 нідерландському «Аяксу», звільнений з посади.

Разом із Зіданом «Бланкос» виграли дев'ять трофеїв за два з половиною роки. Зокрема з французом на чолі «Реал» тричі поспіль здобував титул переможця Ліги чемпіонів.