Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Двоє британських боксерів заявили, що хочуть провести поєдинки з Усиком

Ілля Мандебура
glavcom.ua

google social img telegram social img facebook social img
Фабіо Вордлі та Мозес Ітаума тренуються разом та прагнуть зустрітися з Олександром Усиком
фото: British Boxing News

Вордлі та Ітаума хочуть битися з найкращими у своєму дивізіоні

Одразу двоє провідних британських боксерів, володар титулу WBO Фабіо Вордлі та висхідна зірка Мозес Ітаума, заявили про своє палке бажання вийти в ринг проти українця Олександра Усика. Про це повідомляє «Главком»

Прагнення Вордлі до бою з Усиком

31-річний Вордлі, який готується до свого першого захисту поясу в поєдинку проти Даніеля Дюбуа 9 травня у Манчестері, підкреслив у коментарі DAZN: «Якби я міг вибрати наступного суперника після Дюбуа? Проти Усика – без варіантів. Я хочу тільки найкращих, на всі 100%». Він також додав, що бій із Дюбуа був його свідомим кроком: «Це був мій добровільний вибір. У мене був список імен перед очима, і я сказав: Даніель Дюбуа – чому б і ні».

Заява Ітауми про майбутню зустріч з українцем

Тим часом його 21-річний партнер по тренувальному залу Мозес Ітаума здійснив справжній прорив, ставши першим боксером, якому вдалося нокаутувати досвідченого Джермейна Франкліна ефектним лівим аперкотом у п'ятому раунді. Коментуючи успіх одноклубника, Вордлі зазначив: «Мозес зробив саме те, що ми очікували. Він показав таку зрілість у своєму віці, вчасно розпізнавши момент і сповільнивши темп».

Сам же Ітаума після своєї перемоги на питання щодо того, з ким він хоче битися, заявив: «Я б хотів бій проти Хрговича, але, очевидно, він робить свою справу. Я теж хотів би Усика. Я б не відмовився від цього бою. Я не суперзірка, а просто дитина, яка намагається втілити свої мрії». 

Відмова у бою проти Ітауми

Тріумф Ітауми дозволив молодому проспекту посісти перші сходинки в рейтингах WBA та WBO, фактично зробивши його офіційним претендентом на титул, яким володіє Вордлі. Попри те, що обоє бійців тепер перебувають на шляху до очного протистояння, Фабіо Вордлі наразі відкидає можливість «братовбивчого» бою зі своїм товаришем по залу Бена Девісона, закликаючи вболівальників: «Він перший номер і в WBA також. Я очікую, що він підніматиметься в рейтингах далі. Але зараз усім варто просто заспокоїтися щодо нашого поєдинку». Він жартома припустив, що єдиною реальною причиною для їхньої зустрічі в рингу може стати суперечка за право битися з 39-річним Усиком, поки легендарний українець не завершив свою видатну кар'єру, сміючись: «Так, я сказав, що, можливо, ви зможете посперечатися про те, хто саме битиметься з Усиком!».

Великі поєдинки у професійному боксі

Поки британські важковаговики планують свої наступні кроки, сам Олександр Усик готується до унікального захисту титулу WBC у поєдинку за правилами боксу проти короля кікбоксингу Ріко Верховена, що відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі.

Паралельно з цими подіями весна 2026 року обіцяє бути надзвичайно насиченою для фанатів боксу: у квітні Тайсон Ф'юрі повернеться в ринг проти Арсланбека Махмудова на платформі Netflix, а в червні Дерек Чісора проведе свій ювілейний 50-й бій проти Деонтея Вайлдера. 

Теги: Олександр Усик бокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua