Українська боксерка Петренко стала чемпіонкою світу за версією IBO

Для 30-річний титульний бій став першим за межами України

Український професійний бокс отримав нову чемпіонку світу: Анастасія Петренко (8-0, 4 КО) виборола вакантний титул за версією IBO у другій найлегшій вазі. Про це повідомляє «Главком».

Хід чемпіонського бою

Історичний поєдинок відбувся в ніч на 29 березня 2026 року на арені Hall des sports M.Daerden у бельгійському місті Ерсталь. Суперницею 30-річної українки стала досвідчена представниця Мексики Марія Соледад Варгас (20-5-1, 2 КО). Попри перевагу суперниці в досвіді, Петренко з перших хвилин захопила ініціативу, працюючи першим номером. Мексиканка намагалася відповідати гострими контратаками та покладалася на поодинокі силові удари в надії на нокаут, проте українка демонструвала відмінну оборону та контроль дистанції. Хоча темп поєдинку до середини дещо впав, він повністю проходив під диктовку українки.

За підсумками 10 раундів судді одностайно віддали перемогу Петренко з рахунком 97-93, 96-94, 97-93. Після оголошення результату новоспечена чемпіонка опублікувала фото з поясом у своєму Instagram, підписавши його лаконічно: «Ми – чемпіони світу».

Особлива перемога

Цей успіх став знаковим для кар'єри Анастасії Петренко з кількох причин. По-перше, поєдинок у Бельгії став її дебютним виступом на професійному рингу за межами України. Здобувши титул чемпіонки світу, вона суттєво поповнила свою колекцію нагород, до якої вже входили регіональні пояси WBC Francophone та WBC Ukraine у легшій вазі. Крім того, перемога дозволила Анастасії зберегти «нуль» у графі поразок, продовживши її безпрограшну серію на профі-рингу до восьми перемог.

