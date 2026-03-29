Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українська боксерка Петренко стала чемпіонкою світу за версією IBO

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Анастасія Петренко одностайним рішенням суддів здолала представницю Мексики
фото: соціальні мережі

Для 30-річний титульний бій став першим за межами України

Український професійний бокс отримав нову чемпіонку світу: Анастасія Петренко (8-0, 4 КО) виборола вакантний титул за версією IBO у другій найлегшій вазі. Про це повідомляє «Главком»

Хід чемпіонського бою

Історичний поєдинок відбувся в ніч на 29 березня 2026 року на арені Hall des sports M.Daerden у бельгійському місті Ерсталь. Суперницею 30-річної українки стала досвідчена представниця Мексики Марія Соледад Варгас (20-5-1, 2 КО). Попри перевагу суперниці в досвіді, Петренко з перших хвилин захопила ініціативу, працюючи першим номером. Мексиканка намагалася відповідати гострими контратаками та покладалася на поодинокі силові удари в надії на нокаут, проте українка демонструвала відмінну оборону та контроль дистанції. Хоча темп поєдинку до середини дещо впав, він повністю проходив під диктовку українки.

За підсумками 10 раундів судді одностайно віддали перемогу Петренко з рахунком 97-93, 96-94, 97-93. Після оголошення результату новоспечена чемпіонка опублікувала фото з поясом у своєму Instagram, підписавши його лаконічно: «Ми – чемпіони світу».

Особлива перемога

Цей успіх став знаковим для кар'єри Анастасії Петренко з кількох причин. По-перше, поєдинок у Бельгії став її дебютним виступом на професійному рингу за межами України. Здобувши титул чемпіонки світу, вона суттєво поповнила свою колекцію нагород, до якої вже входили регіональні пояси WBC Francophone та WBC Ukraine у легшій вазі. Крім того, перемога дозволила Анастасії зберегти «нуль» у графі поразок, продовживши її безпрограшну серію на профі-рингу до восьми перемог.

Нагадаємо, що семеро українських боксерів увійшли в новий рейтинг World Boxing.

До класифікації новоспеченої головної організації в боксі потрапили:

  • Ганна Охота – 6 місце (48 кг)
  • Анастасія Черноколенко – 10 місце (70 кг)
  • Марія Ловчинська – 9 місце (80+ кг)
  • Ельвін Алієв – 10 місце (65 кг)
  • Юрій Захарєєв – 12 місце (70 кг)
  • Павло Іллюша – 5 місце (75 кг)
  • Данило Жасан – 4 місце (85 кг)
Теги: бокс перемога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua