Семеро українських боксерів увійшли в новий рейтинг World Boxing

Данило Жасан, Павло Іллюша та Ганна Охота увійшли в топ-6 рейтингу World Boxing

Данило Жасан посів четверте місце в рейтингу World Boxing

World Boxing оприлюднив оновлений рейтинг боксерів за ваговими категоріями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію боксу України.

До рейтингу увійшли семеро представників збірної України:

Ганна Охота – 6 місце (48 кг)

Анастасія Черноколенко – 10 місце (70 кг)

Марія Ловчинська – 9 місце (80+ кг)

Ельвін Алієв – 10 місце (65 кг)

Юрій Захарєєв – 12 місце (70 кг)

Павло Іллюша – 5 місце (75 кг)

Данило Жасан – 4 місце (85 кг)

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце