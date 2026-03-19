Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Семеро українських боксерів увійшли в новий рейтинг World Boxing

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Данило Жасан, Павло Іллюша та Ганна Охота увійшли в топ-6 рейтингу World Boxing

Данило Жасан посів четверте місце в рейтингу World Boxing

World Boxing оприлюднив оновлений рейтинг боксерів за ваговими категоріями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію боксу України.

До рейтингу увійшли семеро представників збірної України:

  • Ганна Охота – 6 місце (48 кг)
  • Анастасія Черноколенко – 10 місце (70 кг)
  • Марія Ловчинська – 9 місце (80+ кг)
  • Ельвін Алієв – 10 місце (65 кг)
  • Юрій Захарєєв – 12 місце (70 кг)
  • Павло Іллюша – 5 місце (75 кг)
  • Данило Жасан – 4 місце (85 кг)

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Теги: бокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Микола Ніколаєв був переможцем регіональних та всеросійських турнірів з боксу
Сили оборони на фронті знищили титулованого російського боксера
Сьогодні, 13:04
Усик на професійному ринзі здобув 24 перемоги, з яких 15 – достроково
Директор команди Усика пояснив, чому не відбувся бій із Вайлдером
Вчора, 17:57
Усик: У моїй голові Тайсон Ф'юрі – це останній танець
Усик назвав суперника, з яким хоче провести прощальний бій
Вчора, 11:14
У своєму останньому бою Джошуа переміг нокаутом американського відеоблогера Пола
Промоутер Джошуа прокоментував інформацію про організацію бою з Ф'юрі
17 березня, 13:54
Бівол повернеться на ринг після річної паузи
Переслідує Усика? Росіянин Бівол виступить в андеркарті українського чемпіона світу
10 березня, 12:32
Поразка доньки не завадила Майкові сфотографуватися з Анітою
Тенісистка Сагдієва перемогла доньку Майка Тайсона на турнірі у США
28 лютого, 07:46
Олександр Усик поставив титул WBC на кон
Усик анонсував бій із кікбоксером Ріком Верховеном: дата
27 лютого, 21:19
Після завершення кар'єри боксер працював телевізійним коментатором
Пішов з життя видатний американський боксер
26 лютого, 11:05
Флойд Мейвезер є найкращим боксером у 21 столітті за версією P4P
Легендарний боксер відновив кар'єру після дев'яти років перерви
23 лютого, 23:45

Новини

«Спарта» – АЗ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій
«Спарта» – АЗ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій
Паралімпійський комітет відреагував на зустріч російських спортсменів з окупантом
Паралімпійський комітет відреагував на зустріч російських спортсменів з окупантом
Семеро українських боксерів увійшли в новий рейтинг World Boxing
Семеро українських боксерів увійшли в новий рейтинг World Boxing
Конкурент Луніна у «Реалі» вибув з гри на півтора місяця
Конкурент Луніна у «Реалі» вибув з гри на півтора місяця
Збірна України з баскетболу 3х3 етапом у Відні розпочне виступи у Жіночій серії
Збірна України з баскетболу 3х3 етапом у Відні розпочне виступи у Жіночій серії
Іран зробив ще одну заяву щодо своєї участі у Чемпіонаті світу з футболу у США
Іран зробив ще одну заяву щодо своєї участі у Чемпіонаті світу з футболу у США

Новини

«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Сьогодні, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Сьогодні, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua