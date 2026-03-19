Семеро українських боксерів увійшли в новий рейтинг World Boxing
Данило Жасан посів четверте місце в рейтингу World Boxing
World Boxing оприлюднив оновлений рейтинг боксерів за ваговими категоріями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію боксу України.
До рейтингу увійшли семеро представників збірної України:
- Ганна Охота – 6 місце (48 кг)
- Анастасія Черноколенко – 10 місце (70 кг)
- Марія Ловчинська – 9 місце (80+ кг)
- Ельвін Алієв – 10 місце (65 кг)
- Юрій Захарєєв – 12 місце (70 кг)
- Павло Іллюша – 5 місце (75 кг)
- Данило Жасан – 4 місце (85 кг)
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Коментарі — 0