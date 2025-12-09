Двоє російських баскетболістів погоріли на нелегальних ставках: деталі скандалу

Гравці «Десни» були дискваліфіковані на два роки

Сергій Жульков та Іван Мохнарилов робили ставки на матчі Кубка Росії

Комісія Російської федерації баскетболу із запобігання протиправному впливу на результати баскетбольних матчів та боротьбі з ним відсторонила на два роки гравців брянської «Десни» Сергія Жулькова та Івана Мохнарилова за ставки в букмекерських конторах та тоталізаторах. Про це повідомляє «Главком».

Баскетболісти робили ставки на матчі Кубка Росії. Термін дискваліфікації закінчиться 8 грудня 2027 року.

У нинішньому сезоні регулярного чемпіонату Вищої ліги команда з Брянська посідає 2-е місце, вигравши 12 зустрічей із 14.

Жульков брав участь у 13 іграх (5 разів виходив у стартовій п'ятірці), його середні показники становлять 10,5 очка та 7,3 підбирання. Мохнарилов провів 10 матчів і заробляв у середньому за гру 4,9 очка і робив 1,1 підбирання.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.