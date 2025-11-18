Жіноча збірна України розгромила Азербайджан у кваліфікації на Євробаскет-2027

Найрезультативнішою у України стала Карина Панчук з 17 очками

Жіноча національна збірна Україниx з баскетболу впевнено обіграла Азербайджан 98:34 і здобула другу перемогу у відборі до Євробаскету-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українки зі старту заволоділи ініціативою, не дозволили суперницям жодної секунди лідирувати, а самі вже в першій чверті здобули двозначну перевагу.

Надалі тренерський штаб дав відпочити основним гравчиням, але все одно Україна контролювала гру, збільшуючи свою перевагу і вигравши в підсумку +64.

Найрезультативнішою у України стала Карина Панчук з 17 очками, у Христини Кулєши 14 балів.

Українки зібрали в матчі 60 підбирань (35 на чужому щиті), віддали 36 результативних передач, 21 перехоплення, 10 блок-шотів.

Наступні ігри відбору на Євробаскет-2027 збірна України проведе у березні 2026 року.

Євробаскет-2027. Жінки, кваліфікація

Група Е. Рига, Латвія

Україна – Азербайджан 98:34 (25:12, 20:8, 30:7, 23:7)

Україна: Лапхан 3 + 6 передач, Ягупова 12 + 4 підбирання + 4 передачі, Філевич 3, Уро-Ніле 9 + 7 підбирань, Юркевічус 7 + 4 підбирання – старт; Панчук 17 + 5 перехоплень, Кулєша 14 + 8 підбирань, Кононученко 11 + 8 підбирань + 5 передач, Путра 8 + 4 підбирань, Ковтун 8 + 7 підбирань, Ляшко 6 + 10 передач, Бойко 0.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.