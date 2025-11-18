Головна Спорт Новини
Жіноча збірна України розгромила Азербайджан у кваліфікації на Євробаскет-2027

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Жіноча збірна України розгромила Азербайджан у кваліфікації на Євробаскет-2027
Українки зі старту заволоділи ініціативою

Найрезультативнішою у України стала Карина Панчук з 17 очками

Жіноча національна збірна Україниx з баскетболу впевнено обіграла Азербайджан 98:34 і здобула другу перемогу у відборі до Євробаскету-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українки зі старту заволоділи ініціативою, не дозволили суперницям жодної секунди лідирувати, а самі вже в першій чверті здобули двозначну перевагу.

Надалі тренерський штаб дав відпочити основним гравчиням, але все одно Україна контролювала гру, збільшуючи свою перевагу і вигравши в підсумку +64.

Найрезультативнішою у України стала Карина Панчук з 17 очками, у Христини Кулєши 14 балів.

Українки зібрали в матчі 60 підбирань (35 на чужому щиті), віддали 36 результативних передач, 21 перехоплення, 10 блок-шотів.

Наступні ігри відбору на Євробаскет-2027 збірна України проведе у березні 2026 року.

Євробаскет-2027. Жінки, кваліфікація

Група Е. Рига, Латвія

Україна – Азербайджан 98:34 (25:12, 20:8, 30:7, 23:7)

Україна: Лапхан 3 + 6 передач, Ягупова 12 + 4 підбирання + 4 передачі, Філевич 3, Уро-Ніле 9 + 7 підбирань, Юркевічус 7 + 4 підбирання – старт; Панчук 17 + 5 перехоплень, Кулєша 14 + 8 підбирань, Кононученко 11 + 8 підбирань + 5 передач, Путра 8 + 4 підбирань, Ковтун 8 + 7 підбирань, Ляшко 6 + 10 передач, Бойко 0.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Михайлюк продовжив свою серію виходів у старті «Юти» , з'явившись у стартовій п’ятірці у 12-му матчі поспіль
Гравець НБА Михайлюк прокоментував старт сезону і свою допомогу захисникам України
14 листопада, 13:17
Перший етап Кубку України серед чоловічих команд орієнтовно пройде 12-14 грудня
Жеребкування Кубку України з баскетболу: визначені пари першого етапу
13 листопада, 20:21
У 1979 році під керівництвом Вілкенса «Сіетл» вперше став чемпіоном НБА
Пішов з життя легендарний гравець та тренер НБА
10 листопада, 13:21
Коваль допомогла «LSU Тайгерс» здобути перемогу
Коваль набрала 16 очок в матчі північноамериканської NCAA
7 листопада, 10:27
Уро-Ніле провела результативну гру
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у переможному матчі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
3 листопада, 15:06
Уро-Ніле потрапила до списку гравчинь збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027
Уро-Ніле стала найрезультативнішою гравчинею в матчі Єврокубка
30 жовтня, 13:50
Перехід до «Реала» стане для Леня першим досвідом виступів у Європі
Український центровий продовжить кар'єру у «Реалі»
29 жовтня, 10:39
Суми виграшів за матчами НБА зі злитою інформацією становлять десятки мільйонів доларів
У США прокуратура опублікувала обвинувальний висновок у справі про незаконні ставки на матчі НБА
27 жовтня, 13:11
Ростислав Новицький відіграв 33 хвилини, набрав 16 очок
Новицький набрав 16 очок у Латвійсько-естонській лізі
22 жовтня, 14:04

«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
