Фанати «Маккабі» на грі з польським клубом вивісили банер з написом «Вбивці з 1939 року»

Польський журналіст заявив, що працівники «Маккабі» називали його нацистом

На матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій «Маккабі» Хайфа – «Ракув» (0:2), який пройшов в угорському Дебрецені, вболівальники номінальних господарів вивісили банер з написом «Вбивці з 1939 року», повідомив журналіст Лукаш Ціона у своєму Х. Про це повідомляє «Главком».

Також, за його словами, після матчу гравців «Ракува» провокували ізраїльські футболісти, що призвело до бійки між гравцями, а працівники «Маккабі» називали його нацистом. Післяматчева пресконференція головного тренера «Маккабі» Дієго Флореса була скасована – 44-річний аргентинець не спілкувався з журналістами.

Після матчу президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша заявив, що організація звернеться в УЄФА з цього приводу.

«Провокації та фальсифікація історії неприйнятні. Ми терміново звернемося до УЄФА з проханням зайняти позицію та притягнути до відповідальності за скандальний банер та обурливу поведінку на трибунах під час матчу «Маккабі» – «Ракув», – написав Кулеша у своєму Х.

«Ракув» здобув перемогу за сумою двох матчів (0:1, 2:0). У раунді плей-оф його суперником буде болгарський клуб «Арда».

Нагадаємо, володар Кубка України «Шахтар» не зміг подолати третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій сезону 2025/26, програвши грецькому «Панатінаїкосу» у серії пенальті.

Донецький клуб розпочав єврокубкову кампанію з першого раунду, здолавши фінський «Ільвес» з загальним рахунком 6:0. У другому раунді «гірники» обіграли турецький «Бешикташ» і вийшли до третього етапу, де їхнім суперником став «Панатінаїкос».