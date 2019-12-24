Двоє українців потрапили до символічної збірної молодих талантів європейського футболу-2019



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Віталій Миколенко - один із найталановитіших оборонців Європи UA-Футбол

Версія іспанської Marca суб’єктивна, але дуже цікава

Такого ще не було. Відразу двоє українців потрапили у символічну збірну найбільших талантів, які вразили футбольний світ у 2019 році. Якщо оборонець «Динамо» Віталій Миколенко у цій зірковій компанії уже не дивує, то інший українець став певним сюрпризом. Мова про центр бека «Шахтаря» Валерія Бондаря.

«Збірну хайпу» від Marca у 2019-му

Уже не перший рік Marca публікує таку собі «збірну хайпу». Це молоді та все ще перспективні гравці, від яких багато очікують, а ще більше вони збирають навколо себе ажіотажу. Деякі футболісти вже настільки хайпові, що у 19 років за них платять безбожні 126 мільйонів євро. Як показує практика, багато хто з названих іспанським ЗМІ раніше як суперталанти, про яких говорять всі, добивається значних висот. Та не обходиться і без розчарувань. Тома Лемар, Мануель Локателлі, Андре Сілва, Кшиштоф Пйонтек, Фьодор Чалов, Усман Дембеле провокували значно більше шуму з нічого, проваливши декілька тестів на великий європейський футбол.

А ось влучання з молодими тренерами досить точне. Так, Юліан Нагельсманн і Марко Розе зараз посідають перше і друге місця Бундесліги з «Ляйпціґом» та «Боруссією» з Менхенґладбаха, залишивши «Баварію» без зимового чемпіонства. Цьогоріч найбільш хайповим молодим тренером названий 41-річний Френк Лемпард, який в умовах трансферного бану, з юними талантами «Челсі» та після продажу лідера Едена Азара, спромігся вибити «Аякс» із Ліги чемпіонів та впевнено обходити такі клуби, як «Манчестер Юнайтед», «Тоттнем» і «Арсенал» у боротьбі за четверте місце англійській Прем’єр-лізі.