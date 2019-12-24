Двоє українців потрапили до символічної збірної молодих талантів європейського футболу-2019
Версія іспанської Marca суб’єктивна, але дуже цікава
Такого ще не було. Відразу двоє українців потрапили у символічну збірну найбільших талантів, які вразили футбольний світ у 2019 році. Якщо оборонець «Динамо» Віталій Миколенко у цій зірковій компанії уже не дивує, то інший українець став певним сюрпризом. Мова про центр бека «Шахтаря» Валерія Бондаря.
Уже не перший рік Marca публікує таку собі «збірну хайпу». Це молоді та все ще перспективні гравці, від яких багато очікують, а ще більше вони збирають навколо себе ажіотажу. Деякі футболісти вже настільки хайпові, що у 19 років за них платять безбожні 126 мільйонів євро. Як показує практика, багато хто з названих іспанським ЗМІ раніше як суперталанти, про яких говорять всі, добивається значних висот. Та не обходиться і без розчарувань. Тома Лемар, Мануель Локателлі, Андре Сілва, Кшиштоф Пйонтек, Фьодор Чалов, Усман Дембеле провокували значно більше шуму з нічого, проваливши декілька тестів на великий європейський футбол.
А ось влучання з молодими тренерами досить точне. Так, Юліан Нагельсманн і Марко Розе зараз посідають перше і друге місця Бундесліги з «Ляйпціґом» та «Боруссією» з Менхенґладбаха, залишивши «Баварію» без зимового чемпіонства. Цьогоріч найбільш хайповим молодим тренером названий 41-річний Френк Лемпард, який в умовах трансферного бану, з юними талантами «Челсі» та після продажу лідера Едена Азара, спромігся вибити «Аякс» із Ліги чемпіонів та впевнено обходити такі клуби, як «Манчестер Юнайтед», «Тоттнем» і «Арсенал» у боротьбі за четверте місце англійській Прем’єр-лізі.