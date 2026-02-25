Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону незаконно відвідала окупований Донецьк

У Донецьку Зайцева провела зустріч з ватажком «Шахтарської дивізії» Кузьміним

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону росіянка Ольга Зайцева незаконно відвідала окупований Донецьк. Про це повідомляє «Главком».

Незаконний візит Зайцевої у Донецьк

Ольга Зайцева є депутаткою Московської міської Думи. У Донецьк вона їздила разом з главою муніципального округу Північне Тушино (Москва) Андрієм Кружковим.

У Донецьку Зайцева провела зустріч із «Головою Народної Ради ДНР» та ватажком «Шахтарської дивізії» Костянтином Кузьміним.

Варто зазначити, що Кузьмін перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Канади та Японії.

Також Зайцева провела пропагандистську зустріч в училищі олімпійського резерву в Донецьку. Крім того, вона відвідала окупований Новоазовськ. Там вона провела пропагандистську зустріч зі школярами та викладачами.

На окуповану Донеччину Зайцева потрапила, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни.

Її дії можуть кваліфікуватися згідно з статтею КК України про «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Ольга Зайцева: що відомо

Ольга Зайцева – російська біатлоністка, олімпійська чемпіонка Турина та Ванкувера, триразова чемпіонка світу, заслужений майстер спорту Росії, член збірної Росії з 2001 року.

1 грудня 2017 року рішенням Міжнародного олімпійського комітету за порушення антидопінгових правил позбавлена срібної медалі Олімпійських ігор 2014 року в Сочі та отримала довічну заборону брати участь в Олімпійських іграх.

Головні досягнення Зайцевої:

Дворазова олімпійська чемпіонка в естафеті (2006, 2010 роки)

Срібло у мас-старті на зимових Олімпійських іграх (2010 рік)

Триразова чемпіонка світу: в естафеті (2005, 2009 роки) та мас-старті (2009 рік)

Два срібла та три бронзові медалі чемпіонатів світу

13 перемог на етапах Кубка світу в особистих стартах

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.