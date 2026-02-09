Олімпіада-2026. Результати українців у другий день змагань

Представники України відзначилися низкою особистих та національних рекордів

8 лютого 2026 року українські спортсмени продовжили виступи на зимових Олімпійських іграх-2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Національний рекорд у санному спорті

Українські санкарі гучно заявили про себе в чоловічих одномісних санях. Андрій Мандзій за підсумками чотирьох заїздів посів 12-те місце, встановивши найкращий результат в історії України в цій дисципліні на Олімпійських іграх. Раніше українці не піднімалися так високо в олімпійському протоколі одномісних саней.

Другий представник України, Антон Дукач, завершив змагання 16-м. Його виступ вийшов нерівним: третій заїзд Дукачу не вдався і відкинув спортсмена вниз перед фінальним раундом, однак у четвертому заїзді Дукач зумів виправитися, показавши впевнений і стабільний проїзд. У підсумку одразу два українці опинилися в топ-20, що стало ще одним історичним досягненням для національної команди.

Гонка-відкриття у біатлоні

Першими біатлонними медалями Ігор розігрувалися у змішаній естафеті, де збірна України стартувала у складі чотирьох спортсменів. Українська команда фінішувала восьмою, тримаючись у боротьбі з провідними збірними світу протягом усієї дистанції.

Особливо добре виступила чоловіча частина команди. Хоча на стрільбищі у Дмитра Підручного та Віталія Мандзина виникали певні труднощі, ходом вони демонстрували непогані результати. На жаль, на останньому етапі Олександра Меркушина впала, через що втратила низку секунд.

Найкращий за 16 років результат для України у лижних перегонах

Особливий історичний момент для України стався у чоловічому скіатлоні. Українські лижники вперше з 2010 року фінішували в скіатлоні на Олімпіаді, завершивши дистанцію без зняття на коло. Тоді, на Іграх у Ванкувері, дистанцію подолав Олександр Пуцко, який нині є головним тренером чоловічої збірної України.

Олександр Лісогор зумів протриматися класичним стилем і надолужити ковзанярським, посівши 53-тю позицію. Його колега, Дмитро Драгун, був близьким до статусу колового, але в підсумку став 59-м. Цьому посприяло і те, що лідери йшли в групі, штучно гальмувавши собі темп.

Фініш Анастасії Шепіленко у гірськолижному спорті

Уперше у своїй кар'єрі на старт олімпійського швидкісного спуску вийшла представниця України Анастасія Шепіленко. Вона стартувала під останнім номером, і в підсумку фінішувала на 32-й позиції. Це місце стало для Шепіленко новим найкращим результатом в усіх видах змагань.

Заключні тренування у стрибунів на лижах з трампліну

8 лютого стало заключним підготовчим днем для стрибунів на лижах з трампліну, які провели останні офіційні тренування. Українські спортсмени завершили серію контрольних стрибків на новому трампліні в Предаццо, який уже встиг отримати репутацію технічно складного.

За підсумками тренувальних раундів українці розташувалися переважно у третьому-четвертому десятці протоколу. Найкращим стрибком став виступ Євгена Марусяка у заключному раунді: він показав 35-й результат, полетівши на відмітку 96 м.

Невдалий досвід Аннамарі Данчі

Найнеприємнішим результатом дня став виступ єдиної української представниці України у сноуборді Аннамарі Данчі. Спортсменка не зуміла впоратися зі стартом під час першого заїзду, а також припустилася помилок у другій спробі. Вона завершила змагання 29-ю.

Медальний залік після першого дня Олімпійських Ігор-2026

Нагадаємо, що 9 лютого відбудеться третій змагальний день Олімпіади-2026. Українці виступлять лише у двох дисциплінах.