Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпіада-2026. Результати українців у другий день змагань

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Олімпіада-2026. Результати українців у другий день змагань
Андрій Мандзій показав найкращий результат в історії України в чоловічих одномісних санах
фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Представники України відзначилися низкою особистих та національних рекордів

8 лютого 2026 року українські спортсмени продовжили виступи на зимових Олімпійських іграх-2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком»

Національний рекорд у санному спорті

Українські санкарі гучно заявили про себе в чоловічих одномісних санях. Андрій Мандзій за підсумками чотирьох заїздів посів 12-те місце, встановивши найкращий результат в історії України в цій дисципліні на Олімпійських іграх. Раніше українці не піднімалися так високо в олімпійському протоколі одномісних саней.

Другий представник України, Антон Дукач, завершив змагання 16-м. Його виступ вийшов нерівним: третій заїзд Дукачу не вдався і відкинув спортсмена вниз перед фінальним раундом, однак у четвертому заїзді Дукач зумів виправитися, показавши впевнений і стабільний проїзд. У підсумку одразу два українці опинилися в топ-20, що стало ще одним історичним досягненням для національної команди.

Гонка-відкриття у біатлоні

Першими біатлонними медалями Ігор розігрувалися у змішаній естафеті, де збірна України стартувала у складі чотирьох спортсменів. Українська команда фінішувала восьмою, тримаючись у боротьбі з провідними збірними світу протягом усієї дистанції.

Особливо добре виступила чоловіча частина команди. Хоча на стрільбищі у Дмитра Підручного та Віталія Мандзина виникали певні труднощі, ходом вони демонстрували непогані результати. На жаль, на останньому етапі Олександра Меркушина впала, через що втратила низку секунд. 

Найкращий за 16 років результат для України у лижних перегонах

Особливий історичний момент для України стався у чоловічому скіатлоні. Українські лижники вперше з 2010 року фінішували в скіатлоні на Олімпіаді, завершивши дистанцію без зняття на коло. Тоді, на Іграх у Ванкувері, дистанцію подолав Олександр Пуцко, який нині є головним тренером чоловічої збірної України. 

Олександр Лісогор зумів протриматися класичним стилем і надолужити ковзанярським, посівши 53-тю позицію. Його колега, Дмитро Драгун, був близьким до статусу колового, але в підсумку став 59-м. Цьому посприяло і те, що лідери йшли в групі, штучно гальмувавши собі темп. 

Фініш Анастасії Шепіленко у гірськолижному спорті

Уперше у своїй кар'єрі на старт олімпійського швидкісного спуску вийшла представниця України Анастасія Шепіленко. Вона стартувала під останнім номером, і в підсумку фінішувала на 32-й позиції. Це місце стало для Шепіленко новим найкращим результатом в усіх видах змагань. 

Заключні тренування у стрибунів на лижах з трампліну

8 лютого стало заключним підготовчим днем для стрибунів на лижах з трампліну, які провели останні офіційні тренування. Українські спортсмени завершили серію контрольних стрибків на новому трампліні в Предаццо, який уже встиг отримати репутацію технічно складного.

За підсумками тренувальних раундів українці розташувалися переважно у третьому-четвертому десятці протоколу. Найкращим стрибком став виступ Євгена Марусяка у заключному раунді: він показав 35-й результат, полетівши на відмітку 96 м. 

Невдалий досвід Аннамарі Данчі 

Найнеприємнішим результатом дня став виступ єдиної української представниці України у сноуборді Аннамарі Данчі. Спортсменка не зуміла впоратися зі стартом під час першого заїзду, а також припустилася помилок у другій спробі. Вона завершила змагання 29-ю. 

Медальний залік після першого дня Олімпійських Ігор-2026

Нагадаємо, що 9 лютого відбудеться третій змагальний день Олімпіади-2026. Українці виступлять лише у двох дисциплінах. 

Теги: Олімпіада біатлон Збірна України рекорд медалі Санний спорт Олександра Меркушина стрибки з трампліна гірські лижі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завдяки діям FIL російський військовий Матвій Пересторонін тримав шанс потрапити на Олімпіаду
Чи порушувала федерація санного спорту власні правила заради росіян? Розпочалося розслідування
9 сiчня, 16:37
Христина Дмитренко вперше в кар'єрі потрапила до заявки на Олімпіаду
Став відомий склад жіночої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026
20 сiчня, 17:05
Меркушина не допустила жодного промаху та виборола золото
Меркушина здобула золото Чемпіонату Європи з біатлону
28 сiчня, 17:23
Ліндсі Вонн 84 рази вигравала етапи Кубка світу з гірськолижного спорту
Легенда гірськолижного спорту планує виступити на Олімпіаді з важкою травмою коліна
3 лютого, 20:03
Сноубордист Марк Мак-Морріс три Олімпіади поспіль ставав третім у слоупстайлі
Титулований канадський сноубордист травмувався за день до змагань на Олімпіаді-2026
5 лютого, 17:58
Ромей є дев'ятиразовою учасницею Чемпіонатів Європи, де двічі відзначалася медалями у складі жіночої команди Італії
Призерка Чемпіонатів Європи з керлінгу оскаржить недопуск до Олімпіади-2026 в CAS
5 лютого, 19:48
Катерина Коцар встановила найкращий результат сезону під час кваліфікації у слоупстайлі
Олімпіада-2026. Результати українців у перший змагальний день
Вчора, 01:26
Канде Морено і Ліндсі Вонн отримали медичну допомогу просто на трасі, після чого їх було евакуйовано на гелікоптері
Двох гірськолижниць евакуйовано на гелікоптері після невдалого спуску на Олімпіаді
Вчора, 14:53
Віталій Мандзин на своєму першому колі підняв команду на восьме місце
Олімпіада: Україна фінішувала в топ-10 змішаної естафети з біатлону
Вчора, 16:24

Новини

Олімпіада-2026. Результати українців у другий день змагань
Олімпіада-2026. Результати українців у другий день змагань
Олімпіада. Анонс виступу українців на 9 лютого
Олімпіада. Анонс виступу українців на 9 лютого
Олімпіада. Усі медалісти за 8 лютого
Олімпіада. Усі медалісти за 8 лютого
Суперникам українського скелетоніста заборонено одягати інноваційні шоломи на Олімпіаді
Суперникам українського скелетоніста заборонено одягати інноваційні шоломи на Олімпіаді
МЗС України прокоментувало скандальну заяву Мудрика про Волинську трагедію
МЗС України прокоментувало скандальну заяву Мудрика про Волинську трагедію
Правовласники заборонили фігуристу з Росії виступати під музику з «Парфумера» на Олімпіаді
Правовласники заборонили фігуристу з Росії виступати під музику з «Парфумера» на Олімпіаді

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua