«Дженоа» на чолі з Шевченком не втримав перемогу в чемпіонаті Італії
У 20-му турі команда українця задовольнилася нічиєю з «Сассуоло»
Андрій Шевченко провів на чолі «Дженоа» восьмий матч в чемпіонаті Італії та досі не здобув жодної перемоги. В 20-му турі Серії А команда українця зустрічалася на виїзді з «Сассуоло» і задовольнилася нічиєю – 1:1.
Гості відкрили рахунок на початку матчу (Дестро), а господарі відігралися майже одразу після перерви.
Шевченко на чолі італійського клубу здобув три нічиї в чемпіонаті.
Наступний матч «Дженоа» проведе 9 січня на власному полі проти конкурента в боротьбі за виживання «Спецією».
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