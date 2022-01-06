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    «Дженоа» на чолі з Шевченком не втримав перемогу в чемпіонаті Італії

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    Мауро Тассотті і Андрій Шевченко - «Дженоа» на чолі з Шевченком не втримав перемогу в чемпіонаті Італії
    Мауро Тассотті і Андрій Шевченко
    фото з відкритих джерел

    У 20-му турі команда українця задовольнилася нічиєю з «Сассуоло»

    Андрій Шевченко провів на чолі «Дженоа» восьмий матч в чемпіонаті Італії та досі не здобув жодної перемоги. В 20-му турі Серії А команда українця зустрічалася на виїзді з «Сассуоло» і задовольнилася нічиєю – 1:1.

    Гості відкрили рахунок на початку матчу (Дестро), а господарі відігралися майже одразу після перерви.

    Шевченко на чолі італійського клубу здобув три нічиї в чемпіонаті.

    Наступний матч «Дженоа» проведе 9 січня на власному полі проти конкурента в боротьбі за виживання «Спецією».

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Серія А
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    «Дженоа» на чолі з Шевченком не втримав перемогу в чемпіонаті Італії