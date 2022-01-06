«Дженоа» на чолі з Шевченком не втримав перемогу в чемпіонаті Італії

У 20-му турі команда українця задовольнилася нічиєю з «Сассуоло»

Андрій Шевченко провів на чолі «Дженоа» восьмий матч в чемпіонаті Італії та досі не здобув жодної перемоги. В 20-му турі Серії А команда українця зустрічалася на виїзді з «Сассуоло» і задовольнилася нічиєю – 1:1.

Гості відкрили рахунок на початку матчу (Дестро), а господарі відігралися майже одразу після перерви.

Шевченко на чолі італійського клубу здобув три нічиї в чемпіонаті.

Наступний матч «Дженоа» проведе 9 січня на власному полі проти конкурента в боротьбі за виживання «Спецією».

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