  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    ФІФА оголосила трійку претендентів на звання найкращого тренера 2021 року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Роберто Манчіні привів Італію до перемоги на чемпіонаті Європи - ФІФА оголосила трійку претендентів на звання найкращого тренера 2021 року
    Роберто Манчіні привів Італію до перемоги на чемпіонаті Європи
    фото з відкритих джерел

    На нагороду претендують Тухель, Гвардіола і Манчіні

    Міжнародна федерація футболу визначилася з трійкою претендентів на звання найкращого тренера за підсумками 2021 року. На нагороду претендують Томас Тухель («Челсі»), Хосеп Гвардіола («Манчестер Сіті») та Роберто Манчіні (збірна Італії).

    Німець Тухель в минулому році переміг з «Челсі» в Лізі чемпіонів, іспанець Гвардіола втретє здобув з «Манчестер Сіті» титул чемпіона Англії, а Манчіні привів Італію до успіху на Євро-2020.

    Переможець стане відомим 17 січня. Церемонія нагородження відбудеться у Цюріху (Швейцарія).

    Раніше ФІФА оприлюднила список претендентів на звання найкращого воротаря 2021 року. До числа обраних потрапили Джанлуїджі Доннарумма з «ПСЖ», Едуар Менді з «Челсі», а також Мануель Ноєр з «Баварії».

    Також вже відомо, хто претендує на перемогу в номінації на найкращий гол.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Хосеп Ґвардіола Томас Тухель Роберто Манчіні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ФІФА оголосила трійку претендентів на звання найкращого тренера 2021 року