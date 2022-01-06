ФІФА оголосила трійку претендентів на звання найкращого тренера 2021 року

На нагороду претендують Тухель, Гвардіола і Манчіні

Міжнародна федерація футболу визначилася з трійкою претендентів на звання найкращого тренера за підсумками 2021 року. На нагороду претендують Томас Тухель («Челсі»), Хосеп Гвардіола («Манчестер Сіті») та Роберто Манчіні (збірна Італії).

Німець Тухель в минулому році переміг з «Челсі» в Лізі чемпіонів, іспанець Гвардіола втретє здобув з «Манчестер Сіті» титул чемпіона Англії, а Манчіні привів Італію до успіху на Євро-2020.

Переможець стане відомим 17 січня. Церемонія нагородження відбудеться у Цюріху (Швейцарія).

Раніше ФІФА оприлюднила список претендентів на звання найкращого воротаря 2021 року. До числа обраних потрапили Джанлуїджі Доннарумма з «ПСЖ», Едуар Менді з «Челсі», а також Мануель Ноєр з «Баварії».

Також вже відомо, хто претендує на перемогу в номінації на найкращий гол.