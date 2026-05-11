Подрез зіграла вперше з сенсаційного фіналу в Руані і пробилася в основу турнірну в Парижі
Українка у кваліфікації у двох сетах здолала Го Ханьюй
Українська тенісистка Вероніка Подрез (WTA 152) пройшла в основну сітку грунтового турніру WTA 125 у Парижі. Про це повідомляє «Главком».
Хід гри
У єдиному раунді кваліфікації українка у двох сетах розібралася із представницею Китаю Го Ханьюй (WTA 167). Гра тривала 1 годину 31 хвилину і завершилася з рахунком 7:5, 6:1.
У першому сеті Вероніка поступалася 1:4, однак зуміла переломити хід гри, відігравши при цьому один сет-пойнт за рахунку 4:5.
За поєдинок Подрез тричі подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 5 брейків. Це було перше очне протистояння дівчат.
WTA 125. Париж. Кваліфікація
- Вероніка Подрез (Україна) – Го Ханьюй (Китай) 7:5, 6:1
Першу суперницю в основі змагань у Парижі Подрез отримає пізніше. З потенційних опоненток: українка Юлія Стародубцева, Слоан Стівенс, Сара Бейлек та Клара Бюрель.
У квітні Вероніка Подрез вперше в кар'єрі пройшла в основну сітку турніру серії WTA 250 у Руані й у підсумку дійшла до фіналу, в якому поступилася іншій українці, Марті Костюк.
Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна переграла американку Гейлі Баптіст у третьому колі турніру WTA 1000 у Римі. Наступною суперницею української тенісистки буде чешка Нікола Бартункова.
