Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дзюдоїст Єршов здобув срібло етапу гранпрі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Дзюдоїст Єршов здобув срібло етапу гранпрі
У вирішальному поєдинку українець Єршов (крайній ліворуч) поступився дворазовому чемпіону світу

Чоловіча збірна України змагалася у хорватському Загребі

Український дзюдоїст Олексій Єршов вперше здобуває нагороду етапу гранпрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Чоловіча збірна України змагалася у хорватському Загребі.

У ваговій категорії вдало виступив до 100 кг Олексій Єршов, діставшись фіналу. У вирішальному поєдинку українець поступився дворазовому чемпіону світу, іспанцю Ніколозу Шеразадішвілі та став віцечемпіоном турніру.

Для Єршова це перша у кар’єрі медаль на рівні гранпрі.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: дзюдо спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На рахунку Паркера (праворуч) 36 перемог (24 нокаутом) та 4 поразки
Ексчемпіон світу з боксу Паркер погорів на вживанні кокаїну
14 листопада, 17:24
Романчук також активно займається розвитком плавання в Україні
Романчук став кандидатом до європейської комісії атлетів
12 листопада, 11:50
Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві
Прихильниця Путіна Мельникова потрапила до складу клубу німецької Бундесліги
11 листопада, 09:47
Чиняков та Боровський успішно виступили у віковій групі до 20 років у вазі до 110 кг
Чиняков здобув три золоті нагороди чемпіонату Європи з важкої атлетики серед юніорів
4 листопада, 12:17
Наступною позначкою Дмитра, найімовірніше, стануть 110 кг
Паверліфтер з ДЦП Полович встановив новий світовий рекорд
3 листопада, 21:23
Томмі Джейкса трагічно загинув у себе вдома
Пішов з життя 19-річний британський вершник
31 жовтня, 14:49
Наша команда у складі 26 спортсменів стала найсильнішою серед 450 учасників з 14 країн світу
Збірна України з кіокушинкай карате посіла перше місце на турнірі у Грузії
28 жовтня, 17:08
Богдан Данильчук яскраво дебютував на світових першостях
Без медалей, але з національним рекордом. Підсумки чемпіонату світу з велотреку
28 жовтня, 09:16
Савицький у Мексиці здобув три перемоги
Савицький здобув бронзу на етапі гранпрі з дзюдо у Мексиці
20 жовтня, 13:04

Новини

Порівняв себе з Арестовичем. Мілевський прокоментував перемогу України над Ісландією
Порівняв себе з Арестовичем. Мілевський прокоментував перемогу України над Ісландією
Михайлюк набрав 10 очок у грі НБА
Михайлюк набрав 10 очок у грі НБА
Результати матчів європейського відбору на чемпіонат світу за 16 листопада
Результати матчів європейського відбору на чемпіонат світу за 16 листопада
Біля Москви пройшов незаконний турнір з хокею на конях із обезголовленою тушею цапа
Біля Москви пройшов незаконний турнір з хокею на конях із обезголовленою тушею цапа
Дзюдоїст Єршов здобув срібло етапу гранпрі
Дзюдоїст Єршов здобув срібло етапу гранпрі
«Здійснював ритуал вуду». Тренер збірної Нігерії пояснив чаклунством поразку від ДР Конго
«Здійснював ритуал вуду». Тренер збірної Нігерії пояснив чаклунством поразку від ДР Конго

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua