Чиняков здобув три золоті нагороди чемпіонату Європи з важкої атлетики серед юніорів

Чиняков та Боровський успішно виступили у віковій групі до 20 років у вазі до 110 кг

У ривку та двоборстві Данило встановив нові рекорди Європи серед юніорів

Данило Чиняков став абсолютним чемпіоном Європи з важкої атлетики серед юніорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Успішно виступили українці у віковій групі до 20 років у вазі до 110 кг.

Данило Чиняков став переможцем, підкоривши 171 кг, та у поштовху – 203 кг. У сумі двоборства український важкоатлет здобув золото з результатом 374 кг і став абсолютним чемпіоном Європи.

Крім того, у ривку та двоборстві Данило встановив нові рекорди Європи серед юніорів.

Бронзовим призером у поштовху став ще один українець – Андрій Боровський. Медаль йому приніс результат 199 кг. У ривку він посів 7 позицію (158 кг), а у двоборстві – 5-ту (357 кг).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.