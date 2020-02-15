Ефектний українець Ерік побореться за медаль на першому дорослому Євро з боротьби (відео)

Ерік Арушанян відборовся виключно яскраво UWW

Здобутки українських вільників у перший змагальний день посередні

На чемпіонаті Європи з боротьби у Римі (Італія) в п’ятницю, 14 лютого, розпочали змагання представники вільного стилю. За підсумками першого змагального дня один наш вільник пробився у бронзовий фінал, а ще двоє спробують це зробити через втішний турнір.

Найбільше порадував чинний чемпіон світу серед юніорів Ерік Арушанян, який бореться у ваговій категорії до 65 кілограмів.

Свої перші в кар’єрі крупні змагання серед дорослих юний борець розпочав з дострокової перемоги 10:0 над греком Фотіосом Пападакісом.

В 1/8 фіналу Ерік не менш яскраво і теж достроково здолав 16:6 болгарина Стефана Іванова.

У чвертьфіналі Арушанян не залишив шансів досвідченому полякові Кшиштофові Бєньковскі – 10:0.

І лише у півфіналі нашого юного діаманта зупинив переможець цьогорічного яригінського турніру в Красноярську, росіянин Курбан Ширяєв – 2:9. Тим не менш, Арушанян боротиметься у сутичці за третє місце, де незалежно від суперника, який визначиться у втішному турнірі, виглядатиме фаворитом.

Яскраву боротьбу показав іще один молодий українець – вихованець тренера Анатолія Гуральського Олексій Борута (до 70 кг). Чемпіон Європи-2018 серед молоді до 23-х років переміг у першій сутичці британця Ніколає Кожокару – 4:1. У наступному поєдинку Олексій достроково – 15:4 – розірвав болгарина Міхаїла Ілієва. Зупинив Боруту у чвертьфіналі, завдавши йому поразки 2:5, срібний призер торішнього Євро Аґахусейн Мустафаєв із Азербайджану. Проте оскільки азербайджанець вдруге поспіль вийшов у фінал континентальної першості, Олексій ще матиме змогу поборотися за бронзу крізь втішний турнір.

Втішатися буде й представник категорії до 79 кг Василь Михайлов. Він у стартовій сутичці достроково, 11:0, переміг Сайфедіна Алекму із Франції, але в наступній програв майбутньому фіналістові, білорусу Магамедхабібу Каджімохамедову 1:9.

А ось представник найлегшої вагової категорії до 57 кг Тарас Маркович виступив бездарно. У стартовій сутичці він поступився 6:7 німцеві Горстові Джастіну Леру й на тому свою участь на чемпіонаті припинив. Так само швидко завершилося Євро й для тяжа Муразі Мчедлідзе, який у кваліфікації категорії до 97 кг програв 6:11 туркові Ібрагіму Болюкбаші.

Медальні сутички у вище згадуваних категоріях відбудуться сьогодні, 15 лютого, починаючи з 19:00 за київським часом. А у вранішній програмі розпочнуть свої виступи представники п’яти заключних вагових категорій у вільній боротьбі.

Завершиться чемпіонат Європи 16 лютого.