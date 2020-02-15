  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ефектний українець Ерік побореться за медаль на першому дорослому Євро з боротьби (відео)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Ерік Арушанян відборовся виключно яскраво - Ефектний українець Ерік побореться за медаль на першому дорослому Євро з боротьби (відео)
    Ерік Арушанян відборовся виключно яскраво
    UWW

    Здобутки українських вільників у перший змагальний день посередні

    На чемпіонаті Європи з боротьби у Римі (Італія) в п’ятницю, 14 лютого, розпочали змагання представники вільного стилю. За підсумками першого змагального дня один наш вільник пробився у бронзовий фінал, а ще двоє спробують це зробити через втішний турнір.  

    Найбільше порадував чинний чемпіон світу серед юніорів Ерік Арушанян, який бореться у ваговій категорії до 65 кілограмів.

    Свої перші в кар’єрі крупні змагання серед дорослих юний борець розпочав з дострокової перемоги 10:0 над греком Фотіосом Пападакісом.

    В 1/8 фіналу Ерік не менш яскраво і теж достроково здолав 16:6 болгарина Стефана Іванова.

    У чвертьфіналі Арушанян не залишив шансів досвідченому полякові Кшиштофові Бєньковскі – 10:0.

    І лише у півфіналі нашого юного діаманта зупинив переможець цьогорічного яригінського турніру в Красноярську, росіянин Курбан Ширяєв – 2:9. Тим не менш, Арушанян боротиметься у сутичці за третє місце, де незалежно від суперника, який визначиться у втішному турнірі, виглядатиме фаворитом.

    Яскраву боротьбу показав іще один молодий українець – вихованець тренера Анатолія Гуральського Олексій Борута (до 70 кг). Чемпіон Європи-2018 серед молоді до 23-х років переміг у першій сутичці британця Ніколає Кожокару – 4:1. У наступному поєдинку Олексій достроково – 15:4 – розірвав болгарина Міхаїла Ілієва. Зупинив Боруту у чвертьфіналі, завдавши йому поразки 2:5, срібний призер торішнього Євро Аґахусейн Мустафаєв із Азербайджану. Проте оскільки азербайджанець вдруге поспіль вийшов у фінал континентальної першості, Олексій ще матиме змогу поборотися за бронзу крізь втішний турнір.

    Втішатися буде й представник категорії до 79 кг Василь Михайлов. Він у стартовій сутичці достроково, 11:0, переміг Сайфедіна Алекму із Франції, але в наступній програв майбутньому фіналістові, білорусу Магамедхабібу Каджімохамедову 1:9.

    А ось представник найлегшої вагової категорії до 57 кг Тарас Маркович виступив бездарно. У стартовій сутичці він поступився 6:7 німцеві Горстові Джастіну Леру й на тому свою участь на чемпіонаті припинив. Так само швидко завершилося Євро й для тяжа Муразі Мчедлідзе, який у кваліфікації категорії до 97 кг програв 6:11 туркові Ібрагіму Болюкбаші.

    Медальні сутички у вище згадуваних категоріях відбудуться сьогодні, 15 лютого, починаючи з 19:00 за київським часом. А у вранішній програмі розпочнуть свої виступи представники п’яти заключних вагових категорій у вільній боротьбі.

    Завершиться чемпіонат Європи 16 лютого.

     Читайте також: Сутичка дня. Як українець Кучмій зборов легенду світової боротьби (відео)
    чемпіонат Європи Збірна України вільна боротьба Олексій Борута Муразі Мчедлідзе Тарас Маркович Ерік Арушанян Василь Михайлов Григорій Данько Анатолій Гуральський Фотіос Пападакіс Стефан Іванов Кшиштоф Бєньковскі Курбан Ширяєв Аґахусейн Мустафаєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ