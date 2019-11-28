Екс-гравець «Шахтаря» розповів, чому Павелко вигнав легендарного динамівця з посади тренера збірної



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В'ячеслав Шевчук - знаний фахівець Трибуна

Керівника ФФУ/УАФ не влаштовував ігровий малюнок

Колишній оборонець збірної України, донецького «Шахтаря» та екс-тренер «Олімпіка» В'ячеслав Шевчук поділився думкою про роботу Руслана Ротаня у молодіжній збірній України.

«Молодий тренер, він дає можливості гравцям. Він хоче грати в атакувальний футбол. Звичайно, є у нього і якісь помилки. Напевно, УАФ, коли призначала Ротаня, розуміла, що це молодий спеціаліст.

Він прийшов, тому що УАФ не влаштовувала модель гри молодіжної-юніорської збірної. Тільки через це Ротань прийшов головним тренером. Адже ми знаємо, що практично всі збірні по вікових групах грають тільки від оборони.

А для чого результат у юнацькому футболі? Юніорська збірна виграла чемпіонат Європи. З того складу тільки півтора людини заявили про себе більш-менш. Я був у юніорській та молодіжній збірних, з цих команд людини дві заграло. Але результат був.

У Європі в деяких країнах результат не є наріжним у розвитку дитячого футболу. Дають можливість, щоб вони намагалися, ризикували, не боялися припуститися помилки. Моя думка – до рівня молодіжної збірної не потрібно робити ставку на результат», - сказав Шевчук.

До Ротаня молодіжну збірну України тренував легендарний у минулому гравець національної команди і київського «Динамо» Олександр Головко.

Джерело: Sportarena.com