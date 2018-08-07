Екс-тренер київського «Арсеналу» очолив білоруський клуб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Литовченко

Контракт з українським фахівцем буде підписано після того, як він отримає дозвіл на роботу в Білорусі

Колишній головний тренер «Арсеналу» Сергій Литовченко став наставником могильовського «Дніпра».

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт з українським фахівцем буде підписано після того, як він отримає дозвіл на роботу в Білорусі.

З 2015 по 2018 роки Литовченко очолював «Арсенал-Київ».

У минулому сезоні команда під його керівництвом вийшла в Українську Прем'єр-лігу.

Нагадаємо, що Литовченко був звільнений з «Арсеналу-Києва» в міжсезоння, а команду очолив Фабріціо Раванеллі.

У свою чергу під керівництвом італійського тренера київський клуб зазнав вже трьох поразок.

У першому турі команда з рахунком 0:2 програла «Львову», у другому турі була розгромлена «Шахтарем» - 0:3, а в третьому турі столична команда програла «Маріуполю» 1:2.

Зазначимо, що після 17-ти турів чемпіонату Білорусі «Дніпро» займає останнє місце в таблиці.