Екс-тренера «Шахтаря» відправили у відставку в Китаї
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Розсилка
З 59-річним Шустером на чолі «Далянь Іфан» посів 11-те місце в китайській Суперлізі
Біда не приходить одна. Слідом за румуном Мірчею Луческу безробітним залишився ще один екс-тренер донецького «Шахтаря».
59-річний німецький фахівець Бернд Шустер був звільнений власниками клубу китайської Суперліги «Далянь Іфан» ще до старту сезону.
На колишньому робочому місці чемпіон Європи-1980 протримався менше року — з березня 2018-го. Втім, керівництво «Далянь Іфану» вочевидь не задовольнило зайняте командою 11-те місце за підсумками попереднього сезону Суперліги.
Замість Шустера біля керма «Далянь Іфану» став кореєць Чой Кан-Гі, котрий раніше очолював національну збірну своєї країни.
Для Шустера «Далянь Іфан» - дев’яте місце тренерської діяльності. До того він очолював німецькі та іспанські клуби, турецький «Бешикташ», а також у сезоні-2003/2004 працював з донецьким «Шахтарем», звідки був звільнений за незадовільні результати.
Найвище тренерське досягнення Шустера — титули чемпіона і володаря Суперкубка Іспанії з мадридським «Реалом» у сезоні-2007/2008.