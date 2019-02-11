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    Екс-тренера «Шахтаря» відправили у відставку в Китаї

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    Бернд Шустер склав компанію на ринку праці Мірчі Луческу - Екс-тренера «Шахтаря» відправили у відставку в Китаї
    Бернд Шустер склав компанію на ринку праці Мірчі Луческу
    sport1.de

    З 59-річним Шустером на чолі «Далянь Іфан» посів 11-те місце в китайській Суперлізі

    Біда не приходить одна. Слідом за румуном Мірчею Луческу безробітним залишився ще один екс-тренер донецького «Шахтаря».

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    59-річний німецький фахівець Бернд Шустер був звільнений власниками клубу китайської Суперліги «Далянь Іфан» ще до старту сезону.

    На колишньому робочому місці чемпіон Європи-1980 протримався менше року — з березня 2018-го. Втім, керівництво «Далянь Іфану» вочевидь не задовольнило зайняте командою 11-те місце за підсумками попереднього сезону Суперліги.

    Замість Шустера біля керма «Далянь Іфану» став кореєць Чой Кан-Гі, котрий раніше очолював національну збірну своєї країни.

    Для Шустера «Далянь Іфан» - дев’яте місце тренерської діяльності. До того він очолював німецькі та іспанські клуби, турецький «Бешикташ», а також у сезоні-2003/2004  працював з донецьким «Шахтарем», звідки був звільнений за незадовільні результати.

    Найвище тренерське досягнення Шустера — титули чемпіона і володаря Суперкубка Іспанії з мадридським «Реалом» у сезоні-2007/2008.

     Читайте також: Луческу прокоментував вірогідність свого повернення в «Шахтар»
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