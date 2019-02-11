Екс-тренера «Шахтаря» відправили у відставку в Китаї



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Бернд Шустер склав компанію на ринку праці Мірчі Луческу sport1.de

З 59-річним Шустером на чолі «Далянь Іфан» посів 11-те місце в китайській Суперлізі

Біда не приходить одна. Слідом за румуном Мірчею Луческу безробітним залишився ще один екс-тренер донецького «Шахтаря».

59-річний німецький фахівець Бернд Шустер був звільнений власниками клубу китайської Суперліги «Далянь Іфан» ще до старту сезону.

На колишньому робочому місці чемпіон Європи-1980 протримався менше року — з березня 2018-го. Втім, керівництво «Далянь Іфану» вочевидь не задовольнило зайняте командою 11-те місце за підсумками попереднього сезону Суперліги.

Замість Шустера біля керма «Далянь Іфану» став кореєць Чой Кан-Гі, котрий раніше очолював національну збірну своєї країни.

Для Шустера «Далянь Іфан» - дев’яте місце тренерської діяльності. До того він очолював німецькі та іспанські клуби, турецький «Бешикташ», а також у сезоні-2003/2004 працював з донецьким «Шахтарем», звідки був звільнений за незадовільні результати.

Найвище тренерське досягнення Шустера — титули чемпіона і володаря Суперкубка Іспанії з мадридським «Реалом» у сезоні-2007/2008.