Пожертвувала собою заради країни. Паверліфтерку Лемещенко засудили за диверсію в РФ

На суді вона не боялася демонструвати проукраїнську позицію

Московський другий Західний окружний військовий суд виніс вирок Юлії Лемещенко, чемпіонці України з паверліфтингу, засудивши її до 19 років колонії за звинуваченнями у державній зраді, диверсії, навчанні тероризму та підготовці теракту. Про це повідомляє «Главком».

Уродженка Росії, яка стала чемпіонкою України у 2021, не заперечувала фактичні дії, але заявила, що «з моральної сторони» винною себе не вважає. Весною 2024 року, після того, як її харківський будинок постраждав від обстрілів, Лемещенко переїхала до Києва, де пройшла навчання з виготовлення вибухівки, керування БПЛА та стрільби, а згодом через треті країни прибула до Росії. У жовтні вона підірвала опори ліній електропередач поблизу Санкт-Петербурга (за її словами, ціллю був завод безпілотників), а в листопаді розпочала стеження у Воронежі за полковником Олексієм Лободою, командиром авіабази, якого пов'язують з бомбардуваннями Харкова. Лемещенко була затримана у січні 2025 року.

У своєму останньому слові, яке вона виголосила без підготовки, Лемещенко рішуче пояснила свою мотивацію: «Я не є громадянкою тієї країни, за яку я вирішила боротися, але попри це я вважаю Україну своїм домом. Я люблю цю країну, я безмежно люблю Харків». Вона згадала про повне знищення російськими військами району Північна Салтівка, де жила її перукарка та знайомі, а також про загибель друзів і родичів. Наголошуючи на рішенні боротися, а не тікати, вона додала: «Я не вважаю себе ні боягузливою, ні слабкою людиною. Я вирішила боротися проти цього – проти російської військової агресії».

На запитання судді про те, чому вона обрала радикальні методи, а не, наприклад, медичну допомогу, Лемещенко відповіла: «Я відповісти можу тільки риторичним питанням: чому Росія прибігає до силових методів і знищує міста України? Почалася війна, розумієте?». На суді вона також уточнила свій мотив у стеженні за полковником: «Я захищала свій дім». Згодом, уже перебуваючи в СІЗО, вона просила родичів включити її до списків на обмін.

Нагадаємо, що сумоїстка з Криму Давидко заочно отримала 12 років в’язниці за допомогу армії РФ. За даними слідства, фігурантка надає «адресну» допомогу 15 окупаційним угрупуванням та «опікується» шпиталями, де лікуються поранені російські військові