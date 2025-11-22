Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пожертвувала собою заради країни. Паверліфтерку Лемещенко засудили за диверсію в РФ

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Пожертвувала собою заради країни. Паверліфтерку Лемещенко засудили за диверсію в РФ
У 2014 році вона переїхала з Воронежа до Харкова
фото: соціальні мережі Юлії Лемещенко

На суді вона не боялася демонструвати проукраїнську позицію

Московський другий Західний окружний військовий суд виніс вирок Юлії Лемещенко, чемпіонці України з паверліфтингу, засудивши її до 19 років колонії за звинуваченнями у державній зраді, диверсії, навчанні тероризму та підготовці теракту. Про це повідомляє «Главком»

Уродженка Росії, яка стала чемпіонкою України у 2021, не заперечувала фактичні дії, але заявила, що «з моральної сторони» винною себе не вважає. Весною 2024 року, після того, як її харківський будинок постраждав від обстрілів, Лемещенко переїхала до Києва, де пройшла навчання з виготовлення вибухівки, керування БПЛА та стрільби, а згодом через треті країни прибула до Росії. У жовтні вона підірвала опори ліній електропередач поблизу Санкт-Петербурга (за її словами, ціллю був завод безпілотників), а в листопаді розпочала стеження у Воронежі за полковником Олексієм Лободою, командиром авіабази, якого пов'язують з бомбардуваннями Харкова. Лемещенко була затримана у січні 2025 року.

У своєму останньому слові, яке вона виголосила без підготовки, Лемещенко рішуче пояснила свою мотивацію: «Я не є громадянкою тієї країни, за яку я вирішила боротися, але попри це я вважаю Україну своїм домом. Я люблю цю країну, я безмежно люблю Харків». Вона згадала про повне знищення російськими військами району Північна Салтівка, де жила її перукарка та знайомі, а також про загибель друзів і родичів. Наголошуючи на рішенні боротися, а не тікати, вона додала: «Я не вважаю себе ні боягузливою, ні слабкою людиною. Я вирішила боротися проти цього – проти російської військової агресії».

На запитання судді про те, чому вона обрала радикальні методи, а не, наприклад, медичну допомогу, Лемещенко відповіла: «Я відповісти можу тільки риторичним питанням: чому Росія прибігає до силових методів і знищує міста України? Почалася війна, розумієте?». На суді вона також уточнила свій мотив у стеженні за полковником: «Я захищала свій дім». Згодом, уже перебуваючи в СІЗО, вона просила родичів включити її до списків на обмін.

Нагадаємо, що сумоїстка з Криму Давидко заочно отримала 12 років в’язниці за допомогу армії РФ. За даними слідства, фігурантка надає «адресну» допомогу 15 окупаційним угрупуванням та «опікується» шпиталями, де лікуються поранені російські військові

Теги: спорт паверліфтинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аліна Бушма проводить найкращий рік у кар'єрі
Бушма завоювала третю медаль Професійного туру PSA у 2025 році
17 листопада, 14:51
Дегтярьов 1 листопада незаконно відвідав анексований Крим
МОК відмовився коментувати незаконний візит керівника російського спорту в анексований Крим
14 листопада, 14:14
Єгорян знову продемонструвала свою підтримку російського диктатора
«Нейтральна» чемпіонка світу Єгорян опублікувала в Instagram відео з Путіним
9 листопада, 11:45
Фетісов заявив, що росіян безпідставно вигнали з Олімпіади
Депутат Думи назвав зрадою показ Олімпіади-2026 на російському телебаченні
31 жовтня, 14:09
У період відсторонення Валієва увійшла до оточення президента РФ
Прихильниця Путіна Валієва отримала вирок щодо відсторонення
30 жовтня, 22:37
Позднякова у фіналі Олімпіади-2020 здолала свою співвітчизницю Велику (15:11)
Ганебне рішення. Міжнародна федерація фехтування допустила доньку Позднякова
29 жовтня, 09:09
Сімон визнала факти крадіжок
Суд визнав десятиразову чемпіонку світу з біатлону Сімон винною у справі про шахрайство
24 жовтня, 17:42
На першості з бліцу весь жіночий подіум лишився за українками
Українські шашкістки тріумфували на чемпіонаті світу з чекерсу
24 жовтня, 14:50
МОК погодив для змагань річку у Австралії
В Австралії річку з крокодилами схвалено для Олімпіади-2032
23 жовтня, 15:18

Новини

Українські тхеквондисти вибороли дві медалі у перший день чемпіонату Європи
Українські тхеквондисти вибороли дві медалі у перший день чемпіонату Європи
Пожертвувала собою заради країни. Паверліфтерку Лемещенко засудили за диверсію в РФ
Пожертвувала собою заради країни. Паверліфтерку Лемещенко засудили за диверсію в РФ
Президенту Ла Ліги Тебасу загрожує звільнення
Президенту Ла Ліги Тебасу загрожує звільнення
Кащук забив дебютний гол в чемпіонаті Азербайджану 2025/2026
Кащук забив дебютний гол в чемпіонаті Азербайджану 2025/2026
«Якщо ми впадемо – ви наступні». Фанати «Карпат» звернулися до Європи
«Якщо ми впадемо – ви наступні». Фанати «Карпат» звернулися до Європи
«Португалія – країна Іуд». Сестра Роналду різко відповіла його критикам
«Португалія – країна Іуд». Сестра Роналду різко відповіла його критикам

Новини

Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Вчора, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Вчора, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua