«Шахтар» офіційно підписав талановитого бразильського вінгера Бруніньйо

Бруніньйо приєднається до «Шахтаря» в серпні 2026 року

З вихованцем «Атлетіко Паранаенсе» уклали контракт на три роки

Донецький «Шахтар» та бразильський «Атлетіко Паранаенсе» домовилися про перехід талановитого вінгера Бруніньйо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу українського клубу.

Перехід Бруніньйо в «Шахтар»: деталі контракту

«Шахтар» підписав з 17-річним футболістом контракт на три роки. Бразилець офіційно приєднається до команди після досягнення повноліття в серпні 2026 року.

Раніше була інформація, що «гірники» домовилися про купівлю Бруніньйо за 12 млн євро. За даними авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, цей трансфер не буде останнім для «Шахтаря» влітку.

Що відомо про новачка «Шахтаря»

Бруніньйо (Бруно Брага Рамос) народився 16 серпня 2008-го в Сан-Паулу. Він є вихованцем академії «Атлетіко Паранаенсе», за юнацькі та молодіжні команди якого виступав від 2021 року.

У січні 2026-го дебютував за дорослу команду, у складі якої провів 16 матчів (6 ігор у бразильській Серії А, 10 ігор в чемпіонаті штату Паранаенсе) та забив чотири голи.

28 березня 2026 року дебютував за молодіжну збірну Бразилії U20 і в першому ж матчі відзначився двома результативними ударами й одним асистом.

Нагадаємо, «Шахтар» вперше в історії вийшов до півфіналу Ліги конференцій. У чвертьфіналі «гірники» пройшли нідерландський АЗ (5:2 за сумою двох матчів).