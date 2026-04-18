«Шахтар» офіційно підписав талановитого бразильського вінгера Бруніньйо

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
«Шахтар» офіційно підписав талановитого бразильського вінгера Бруніньйо
Бруніньйо приєднається до «Шахтаря» в серпні 2026 року
фото: ФК Шахтар

З вихованцем «Атлетіко Паранаенсе» уклали контракт на три роки

Донецький «Шахтар» та бразильський «Атлетіко Паранаенсе» домовилися про перехід талановитого вінгера Бруніньйо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу українського клубу.

Перехід Бруніньйо в «Шахтар»: деталі контракту

«Шахтар» підписав з 17-річним футболістом контракт на три роки. Бразилець офіційно приєднається до команди після досягнення повноліття в серпні 2026 року.

Раніше була інформація, що «гірники» домовилися про купівлю Бруніньйо за 12 млн євро. За даними авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, цей трансфер не буде останнім для «Шахтаря» влітку.

Що відомо про новачка «Шахтаря»

Бруніньйо (Бруно Брага Рамос) народився 16 серпня 2008-го в Сан-Паулу. Він є вихованцем академії «Атлетіко Паранаенсе», за юнацькі та молодіжні команди якого виступав від 2021 року.

У січні 2026-го дебютував за дорослу команду, у складі якої провів 16 матчів (6 ігор у бразильській Серії А, 10 ігор в чемпіонаті штату Паранаенсе) та забив чотири голи.

28 березня 2026 року дебютував за молодіжну збірну Бразилії U20 і в першому ж матчі відзначився двома результативними ударами й одним асистом.

Нагадаємо, «Шахтар» вперше в історії вийшов до півфіналу Ліги конференцій. У чвертьфіналі «гірники» пройшли нідерландський  АЗ (5:2 за сумою двох матчів).

Читайте також

На «Шахтар» Турана очікує складний квітень
«Шахтар» «зливатиме» Лігу конференцій? Чому Туран дуже ризикує, граючи на два фронти
3 квiтня, 12:38
«Гірники» марять поверненням на велику європейську сцену
На кону – 50 млн євро. Як «Шахтарю» пробитися до Ліги чемпіонів
Вчора, 21:00
«Шахтар» вперше в історії зіграє у чвертьфіналі Ліги конференцій
«Шахтар» програв домашній поєдинок проти «Леха» в Лізі конференцій, але пройшов далі Реклама
20 березня, 00:09
«Гірники» впевнено перемогли суперника на виїзді
«Шахтар» – «Лех». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій Реклама
19 березня, 12:25
«Гірники» взяли участь в штовханині з польським грандом
Футболісти «Шахтаря» побилися з гравцями «Леха» після матчу Ліги конференцій
20 березня, 10:27
Мірча Луческу робив чемпіоном України і «Шахтар», і «Динамо»
Помер Мірча Луческу. Чим запам'ятався знаменитий тренер «Шахтаря» і «Динамо»
7 квiтня, 21:08
Лідери чемпіонату України оформили чотири голи на двох
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
13 квiтня, 15:38
Арда Туран емоційно прокоментував становище команди
Туран після нічиєї з ЛНЗ поскаржився на складний графік «Шахтаря»
13 квiтня, 16:25
У чемпіонаті України з'явиться новий Бруніньйо
«Шахтар» домовився про трансфер чергового таланта з Бразилії – інсайдер
14 квiтня, 11:57

Шевченко назвав умову, яка дозволить натуралізованим футболістам грати за збірну України
Шевченко назвав умову, яка дозволить натуралізованим футболістам грати за збірну України
ЗСУ ліквідували на фронті 59-річного чемпіона Тамбовської області з мотоциклетного спорту
ЗСУ ліквідували на фронті 59-річного чемпіона Тамбовської області з мотоциклетного спорту
«Реал» ухвалив рішення щодо Луніна на наступний сезон
«Реал» ухвалив рішення щодо Луніна на наступний сезон
«Шахтар» офіційно підписав талановитого бразильського вінгера Бруніньйо
«Шахтар» офіційно підписав талановитого бразильського вінгера Бруніньйо
ЛНЗ несподівано програв «Колосу» і може втратити лідерство в Прем'єр-лізі
ЛНЗ несподівано програв «Колосу» і може втратити лідерство в Прем'єр-лізі
Український біатлоніст Підручний розповів, скільки ще планує виступати
Український біатлоніст Підручний розповів, скільки ще планує виступати

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
