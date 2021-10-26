Ексфутболіст «Шахтаря», якого впіймали на п’яній їзді, замовив перевірку алкотестеру поліцейських

Наступного дня після затримання ексфутболіст В’ячеслав Шевчук записав відеозверення, в якому вибачився за водіння у нетверезому стані

У сторони захисту існують сумніви щодо справності приладу

Печерський районний суд Києва призначив судову електротехнічну експертизу портативного електронного приладу Drager Alcotest 6820, яким поліцейські вимірювали вміст алкоголю у колишнього футболіста «Шахтаря» та збірної України з футболу В’ячеслава Шевчука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 18 жовтня.

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення, 28 травня о 21:25 год. на бульварі Лесі Українки, 12 у Києві ексфутболіст перебував за кермом автомобіля Porsche у стані алкогольного сп’яніння. Із поширеного у мережі відео було видно, що Шевчук демонстрував зухвалу поведінку: він штовхав співробітників правоохоронних органів та кричав «Дай попісяти».

Під час судового розгляду захисник Шевчука заявив клопотання про призначення судової електротехнічної експертизи алкотестера поліцейських. Він пояснив, що у сторони захисту існують сумніви щодо справності приладу та складні погодні умови в день його застосування (коли зупинили автівку ексфутболіста, то на вулиці йшов дощ – «Главком»).

Суд задовольнив клопотання і доручив експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз міністерства юстиції відповісти на два запитання: Чи придатний до використання портативний електронний прилад Drager Alcotest 6820, за допомогою якого здійснювалось вимірювання рівня концетраціїї парів етанолу В’ячеслава Шевчука? Чи можлива неточність відображення фактичних даних приладом Drager Alcotest 6820, зокрема, під час різних погодних умов?

Для проведення експертизи суд зобов’язав столичний департамент патрульної поліції надати алкотестер.

Додамо, що наступного дня після затримання ексфутболіст В’ячеслав Шевчук записав відеозверення, в якому вибачився за водіння у нетверезому стані.

«Хочу щиро вибачитися перед усіма вболівальниками і футбольним клубом «Шахтар», яким «підмазав» свято. Хочу вибачитися перед всіма жителями Києва, які могли постраждати з моєї вини. Щиро прошу вибачення у поліцейських», – зазначив він.

Ймовірно, що у день затримання Шевчук повертався зі святкування 85-річчя донецького клубу «Шахтар», що відбулося на київському НСК «Олімпійський».