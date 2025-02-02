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Американський доброволець-розвідник пояснив, що буде, якщо Україна програє війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Американський доброволець-розвідник пояснив, що буде, якщо Україна програє війну
Мюррей — американський військовий, який у 2022 році приєднався до Сил оборони України
фото: скріншот із відео

Військовий упевнений, що РФ могла б напасти й на інші країни

У разі, якщо Росія переможе у війні проти України, агресія Кремля не обмежиться нашою країною. Росіяни потім би почали нарощувати свої війська на кордоні з Польщею та Молдовою, просуваючи свій вплив на Захід.Таку думку в інтерв'ю «Армія TV» висловив американський військовий на ім'я Мюррей, який у 2022 році долучився до Сил оборони України і став командиром роти в Міжнародному легіоні при ГУР МО.

«Я думаю ми продовжимо боротися і виконувати свою роботу (у разі перемоги РФ, – ред.), але наслідки від цього можуть бути величезними. Тут немає ілюзій – Росія планувала захопити Київ за три дні і продовжувати рухатися на Захід», – сказав він.

Мюррей зазначив, що такий результат подій міг би призвести до більш масштабного конфлікту. Він підкреслив, що союзники вклали в Україну багато коштів, оскільки розуміють це.

«Якщо Україна дійсно програватиме війну... Тоді ми, ймовірно, побачимо дуже велике зосередження російських військ у західних країнах, які межують з Україною. Побачимо зміцнення кордонів і підготовку до того, що може статися», – додав військовий.

Раніше військовослужбовець Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Тритя Турас розповів, як після оборони Маріуполя і виходу з «Азовсталі» опинився в колонії в Оленівці, пережив жорстокий теракт і зустрівся там з американським актором-путіністом Стівеном Сігалом. 

Також боєць ГУР розповів, як розвідники десантувались на «Азовсталь» у 2022 році. 

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Теги: росіяни Азовсталь Україна агресія армія теракт росія

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