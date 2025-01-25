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Росіяни атакували Харків новими дронами: чим вони небезпечні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни атакували Харків новими дронами: чим вони небезпечні
Дрони «Молнія» містять усередині дрібні металеві кульки
фото: скріншот із відео

Правоохоронці радять містянам ховатися від дронів «Молнія» у приміщеннях

Росіяни атакували Харків дронами «Молнія», які містять усередині дрібні металеві кульки. Вони не здатні пробити стіни, дахи та навіть двері авто, однак становлять небезпеку для людей на вулицях. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«Бойові елементи доволі легкі і пустотілі, вони не пробивають стіни чи двері автомобілів, але вражають зовнішнє покриття та залишаються всередині», – пояснив Чубенко.

Тож під час атаки дронами «Молнія» харків’янам краще перебувати у приміщеннях, пояснив речник прокуратури.

Він також додав, що нові дрони дешеві і виготовлені з фанери, пластику та поліетилену.  

Як відомо, російські терористи вночі атакували Україну 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також двома керованими авіаційними ракет Х-59/69.

Раніше піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили крилату ракету росіян Х-59, яка впала на території приватного домоволодіння в Харкові. 

 

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Теги: Харків дрон ЗСУ прокуратура війна

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