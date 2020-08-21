Ексфутболіст збірної Франції знепритомнів під час гри чемпіонату Саудівської Аравії
Форвард не вперше втратив свідомість під час професійного матчу
Колишній нападник збірної Франції Бафетімбі Гоміс знепритомнів під час гри.
Під час матчу 26-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти «Аль-Ахлі» форвард «Аль-Хіляль» під час розіграшу кутового француз раптово впав на газон. На поле відразу ж вибігли медичні працівники, які надали допомогу футболістові. Через деякий час він прийшов до тями і продовжив грати.
У 35-річного нападника знизилася частота серцевих скорочень, що призвело до падіння артеріального тиску.
Примітно, що Гоміс зміг відіграти всі 90 хвилин ігрового часу. Його «Аль-Хіляль» програв з рахунком 1:2.
FÚTBOL— Alejandro Munévar (@alejomunevar) August 21, 2020
Bafetimbi Gomis, un jugador que paso por el Swansea y ahora juega en Arabia Saudita protagonizo un evento espeluznante cuando en medio de un partido colapso y se desmayo, lo curioso es que después de unos minutos se levanto y siguió jugando. pic.twitter.com/2fPDJKL5hx
Зауважимо, що у 2018-му виступаючи в складі «Галатасарая» Бафетімбі впав без свідомості в першому таймі, але продовжив гру.
Загалом Гоміс встиг зіграти 12 поєдинків за збірну Франції, а також виступав за «Марсель», «Суонсі», «Ліон» і «Сент-Етьєн».
Джерело: The Sun