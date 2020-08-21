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    Ексфутболіст збірної Франції знепритомнів під час гри чемпіонату Саудівської Аравії

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    Гоміс - чемпіон Туреччини та володар Кубку Франції - Ексфутболіст збірної Франції знепритомнів під час гри чемпіонату Саудівської Аравії
    Гоміс - чемпіон Туреччини та володар Кубку Франції
    Світлина - Football.ua

    Форвард не вперше втратив свідомість під час професійного матчу

    Колишній нападник збірної Франції Бафетімбі Гоміс знепритомнів під час гри.

    Під час матчу 26-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти «Аль-Ахлі» форвард «Аль-Хіляль» під час розіграшу кутового француз раптово впав на газон. На поле відразу ж вибігли медичні працівники, які надали допомогу футболістові. Через деякий час він прийшов до тями і продовжив грати.

    У 35-річного нападника знизилася частота серцевих скорочень, що призвело до падіння артеріального тиску.

    Примітно, що Гоміс зміг відіграти всі 90 хвилин ігрового часу. Його «Аль-Хіляль» програв з рахунком 1:2.

    Зауважимо, що у 2018-му виступаючи в складі «Галатасарая» Бафетімбі впав без свідомості в першому таймі, але продовжив гру.

    Загалом Гоміс встиг зіграти 12 поєдинків за збірну Франції, а також виступав за «Марсель», «Суонсі», «Ліон» і «Сент-Етьєн».

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    Джерело: The Sun

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