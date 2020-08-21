Ексфутболіст збірної Франції знепритомнів під час гри чемпіонату Саудівської Аравії



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Форвард не вперше втратив свідомість під час професійного матчу

Колишній нападник збірної Франції Бафетімбі Гоміс знепритомнів під час гри.

Під час матчу 26-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти «Аль-Ахлі» форвард «Аль-Хіляль» під час розіграшу кутового француз раптово впав на газон. На поле відразу ж вибігли медичні працівники, які надали допомогу футболістові. Через деякий час він прийшов до тями і продовжив грати.

У 35-річного нападника знизилася частота серцевих скорочень, що призвело до падіння артеріального тиску.

Примітно, що Гоміс зміг відіграти всі 90 хвилин ігрового часу. Його «Аль-Хіляль» програв з рахунком 1:2.

FÚTBOL

Bafetimbi Gomis, un jugador que paso por el Swansea y ahora juega en Arabia Saudita protagonizo un evento espeluznante cuando en medio de un partido colapso y se desmayo, lo curioso es que después de unos minutos se levanto y siguió jugando. pic.twitter.com/2fPDJKL5hx — Alejandro Munévar (@alejomunevar) August 21, 2020

Зауважимо, що у 2018-му виступаючи в складі «Галатасарая» Бафетімбі впав без свідомості в першому таймі, але продовжив гру.

Загалом Гоміс встиг зіграти 12 поєдинків за збірну Франції, а також виступав за «Марсель», «Суонсі», «Ліон» і «Сент-Етьєн».

Джерело: The Sun