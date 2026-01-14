Ексфутболіст збірної Німеччини побив одноклубника на очах у фанатів

Беренс одного разу вийшов на заміну у товариській грі збірної Німеччини проти Мексики

Беренс не зумів стримати емоції

Німецький нападник Кевін Беренс, який наразі захищає кольори швейцарського «Лугано», знову опинився в епіцентрі гучного скандалу, що ставить під загрозу його подальшу кар'єру. Про це повідомляє «Главком».

Під час товариського матчу проти чеської «Вікторії Пльзень», який завершився поразкою швейцарців 2:4, 34-річний футболіст вчинив напад на власного партнера по команді, грецького форварда Георгіоса Кутсіаса. Інцидент стався раптово: посеред ігрового епізоду Беренс вимкнувся з боротьби, підійшов до Кутсіаса, штовхнув його на газон та почав викрикувати образи. На записі трансляції чути, як німець називає одноклубника «маленьким виродком» та в грубій формі вимагав, щоб той замовк. Одразу після цього Беренс самовільно попросив заміну та залишив межі поля, викликавши шок у тренерського штабу та глядачів.

Керівництво «Лугано» вже виступило з офіційною заявою, в якій засудило поведінку гравця. У клубі розпочато внутрішнє розслідування, за результатами якого до Беренса (і, можливо, до Кутсіаса) будуть застосовані жорсткі дисциплінарні санкції.

Цей випадок – лише черговий скандальний епізод навколо футболіста. Восени 2024 року, виступаючи за «Вольфсбург», Беренс спровокував скандал, коли в різкій формі відмовився підписувати клубну футболку з райдужною символікою. Тоді він назвав ініціативу на підтримку толерантності «гейською нісенітницею», за що отримав суворий штраф та потрапив під жорстку критику від вболівальників по всій Німеччині.

