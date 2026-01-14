Головна Спорт Новини
Ексфутболіст збірної Німеччини побив одноклубника на очах у фанатів

Ілля Мандебура
Беренс одного разу вийшов на заміну у товариській грі збірної Німеччини проти Мексики
фото: Transfermarkt

Беренс не зумів стримати емоції

Німецький нападник Кевін Беренс, який наразі захищає кольори швейцарського «Лугано», знову опинився в епіцентрі гучного скандалу, що ставить під загрозу його подальшу кар'єру. Про це повідомляє «Главком».

Під час товариського матчу проти чеської «Вікторії Пльзень», який завершився поразкою швейцарців 2:4, 34-річний футболіст вчинив напад на власного партнера по команді, грецького форварда Георгіоса Кутсіаса. Інцидент стався раптово: посеред ігрового епізоду Беренс вимкнувся з боротьби, підійшов до Кутсіаса, штовхнув його на газон та почав викрикувати образи. На записі трансляції чути, як німець називає одноклубника «маленьким виродком» та в грубій формі вимагав, щоб той замовк. Одразу після цього Беренс самовільно попросив заміну та залишив межі поля, викликавши шок у тренерського штабу та глядачів.

Керівництво «Лугано» вже виступило з офіційною заявою, в якій засудило поведінку гравця. У клубі розпочато внутрішнє розслідування, за результатами якого до Беренса (і, можливо, до Кутсіаса) будуть застосовані жорсткі дисциплінарні санкції.

Цей випадок – лише черговий скандальний епізод навколо футболіста. Восени 2024 року, виступаючи за «Вольфсбург», Беренс спровокував скандал, коли в різкій формі відмовився підписувати клубну футболку з райдужною символікою. Тоді він назвав ініціативу на підтримку толерантності «гейською нісенітницею», за що отримав суворий штраф та потрапив під жорстку критику від вболівальників по всій Німеччині.

Нагадаємо, що гравець «Барселони» показав фанатам «Реала» непристойний жест після перемоги у Суперкубку Іспанії. Захисник «Барселони» Пау Кубарсі підійшов до бічної лінії поля і кілька разів продемонстрував трибунам непристойний жест.

