50 років тому українець вперше був визнаний найкращим футболістом Європи

У 1975 році Олег Блохін став першим українцем володарем «Золотого м’яча»

Блохін впевнено переміг у голосуванні таких зірок світового футболу, як німець Беккенбауер та нідерландець Кройфф

50 років тому, 30 грудня 1975 року, Олег Блохін був визнаний найкращим футболістом Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

30 грудня 1975 року світ побачив новорічний номер France Football, в якому було оголошено підсумки голосування щодо визначення найкращого футболіста Європи. Беззаперечну перемогу в ювілейному, 20-му опитуванні здобув нападник київського «Динамо» та збірної СРСР Олег Блохін (122 очки), що переміг у голосуванні таких зірок світового футболу, як німець Франц Беккенбауер (42 пункти) та нідерландець Йоган Кройфф (27 очок).

Того року динамівці під керівництвом Валерія Лобановського перемогли в розіграші Кубка володарів кубків та стали володарями Суперкубка УЄФА, двічі обігравши славнозвісну мюнхенську «Баварію».

Олег Блохін став першим українським футболістом – володарем «Золотого м’яча». Пізніше його успіх повторили Ігор Бєланов (визнаний найкращим гравцем Європи 1986 року) та Андрій Шевченко (володар «Золотого м’яча» 2004 року).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3