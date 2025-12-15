Головна Спорт Новини
Зубков знову відзначився результативними діями у чемпіонаті Туреччини

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Зубков знову відзначився результативними діями у чемпіонаті Туреччини
Раніше Зубкова було визнано одним з найкращих гравців чемпіонату Туреччини
фото: офіційний сайт ФК «Трабзонспор»

«Ударний» сезон для українського футболіста триває

Український вінгер Олександр Зубков став ключовою фігурою у матчі 16-го туру турецької Суперліги, де його «Трабзонспор» зіграв у результативну нічию (3:3) з «Бешикташем». Про це повідомляє «Главком»

Поєдинок, що відбувся вчора, від початку і до кінця тримав глядачів у напрузі. «Бешикташ» завдяки голу Абрахама та дублю Черни швидко вийшов уперед, але на 38-й хвилині ситуацію кардинально змінила червона картка у складі гостей, яку вручили Ель-Білялю Туре. У підсумку після стартових 45 хвилин ситуація була 1:3 на користь гостей. 

У другому таймі «Трабзонспору» вдалося скористався чисельною перевагою. На 63-й хвилині Зубков, який ще у першому таймі мав кілька гострих моментів, потужно пробив, і після невеликого рикошету від партнера по команді Улая Інао м'яч залетів у сітку. Цей епізод був записаний на рахунок українця як асист. Не зупиняючись на досягнутому, на 84-й хвилині Олександр Зубков вирвав для своєї команди нічию, забивши гол вже власноруч: він змістився з правого флангу і блискучим ударом закрутив м'яч точно у правий кут воріт "Бешикташа", чим зумів встновити фінальний рахунок 3:3.

Варто відзначити, що у матчі взяли участь усі троє українців «Трабзонспора»: захисник Арсеній Батагов провів повну гру, а нападник Данило Сікан вийшов на заміну в другому таймі.

Асист у матчі з «Бешикташем» став для Зубкова вже шостим у турецькій Суперлізі. За цим показником він наздогнав тренера національної збірної України Сергія Реброва, який також здійснив 6 результативних передач, виступаючи за «Фенербахче». Серед усіх українців, які грали в Суперлізі, більше асистів мають лише Микола Морозюк, а також Сергій Рибалка та Юрій Шелепницький. 

Нагадаємо, що минулого тижня високу результативність мав також і Віктор Циганков, який забив два голи «Реалу Сосьєдаду». 

