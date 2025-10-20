Головна Світ Соціум
На Ростовщині прогриміли вибухи: регіон атакували дрони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Ростовщині прогриміли вибухи: регіон атакували дрони
Кадри вибухів на Ростовщині
фото: місцеві пабліки

Вибухи лунали у місті Батайськ

Увечері, 20 жовтня, Ростовська область у Росії опинилась під масованою атакою дронів. За попередніми даними, у місті пролунали численні вибухи, а після вибухів місцеві зафіксували перші наслідки влучань, пише «Главком».

За даними моніторингових каналів, у регіоні працювали сили ППО. Зокрема, вибухи лунали у місті Батайськ. Там фіксують наслідки влучань. Як пишуть місцеві канали, дрон впав на території житлової забудови.

На Ростовщині прогриміли вибухи: регіон атакували дрони фото 1
фото: місцеві ЗМІ

Також повідомляється, що внаслідок влучань є руйнування. Про постраждалих наразі не повідомлялось, а влада поки не звітувала про атаку.

До слова, у російському селищі Матвєєв Курган Ростовської області БпЛА атакували, імовірно, нафтобазу. 

Місцеві жителі зауважують, що в районі пролетіли як мінімум два безпілотники. 

Теги: росія вибух

