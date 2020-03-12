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    Екскерівник українського спорту останнім наказом зняв преміальні з одного із видів спорту

    • ГЛАВКОМ
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    Перед звільненням Володимир шумілін відзначився нечуваною рішучістю - Екскерівник українського спорту останнім наказом зняв преміальні з одного із видів спорту
    Перед звільненням Володимир шумілін відзначився нечуваною рішучістю
    Dyvys.info

    Не виключено, на Володимира Шуміліна вплинула публікація «Главкома»

    Колишній заступник нині неіснуючого Міністерства культури, молоді і спорту Володимир Шумілін, який у відомстві відповідав власне за спорт, своїм останнім наказом на посаді, датованим 10 березня 2020 року, скасував виплати грошових нагород чемпіонів і призерів чемпіонатів світу з боротьби на поясах Алиш та їх тренерів. Чому таке рішення було прийняте, суха мова документації не пояснює.

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    Наказ Володимира Шуміліна

    Зауважимо, що разом спортсмени і тренери з боротьби на поясах Алиш мали отримати винагород у сумі 1 мільйон 852 тисячі 500 гривень. Дивним чином наказ збігся із появою на «Главкомі» резонансної в спортивних колах публікації «Цифри, які шокують: державні мільйони для боулінгу, тих, хто вживає допінг і їздить у Росію».

    Наразі невідомо, чи переглядалися виплати преміальних для представників інших не менш екзотичних, ніж боротьба на поясах Алиш, але не менш прибуткових видів, а також яке ставлення до такого фінансування нового міністра молоді і спорті Вадима Гутцайта.

     Читайте також: Принциповий тренер, плагіат і російський бізнес: що відомо про нового міністра спорту Гутцайта
    спорт Мінмолодьспорт Володимир Шумілін боротьба на поясах Алиш
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