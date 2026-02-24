Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на етап Кубка світу у Контіолахті
Тарас Лесюк і Антон Дудченко продовжать сезон на Кубку IBU
Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом команди на сьомий етап Кубка світу в Контіолахті. Як інформує «Главком», про це тренерка синьо-жовтих Надія Білова повідомила у коментарі «Суспільне Спорт».
Фінський етап відбудеться 5-8 березня і стане першим на Кубку світу після завершення Олімпійських ігор-2026. Порівняно зі змаганнями в Антгольці, збірна України проведе дві заміни у складі.
Антон Дудченко і Тарас Лесюк після виступів на Олімпіаді продовжать сезон на рівні Кубка IBU. У складі основної команди їх замінять Богдан Цимбал і Артем Тищенко.
Склад збірної України на сьомий етап Кубка світу:
- Дмитро Підручний
- Віталій Мандзин
- Богдан Борковський
- Богдан Цимбал
- Артем Тищенко
За словами Білової, на виборі складу безпосередньо позначилася й організаційна складова – питання з візами до США, де з 26 лютого етап Кубка IBU прийматиме місцевий Лейк-Плесід.
Коментар Надії Білової
«У нас була проблема з американськими візами, тож поїдуть ті, хто мав їхати. Вирішували й результати стартів: і на Олімпійських іграх, і на Кубку світу з Кубком IBU. Аналізували, хто куди поїде», – пояснила тренерка.
Етап у Контіолахті відбудеться 2-8 березня; у програмі – індивідуальні гонки, масстарти й класичні естафети серед жінок та чоловіків. Сезон Кубка IBU завершиться двома етапами у Лейк-Плесіді, перших з яких пройде 26 лютого – 1 березня.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
