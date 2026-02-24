Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на етап Кубка світу у Контіолахті

Тарас Лесюк і Антон Дудченко продовжать сезон на Кубку IBU

Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом команди на сьомий етап Кубка світу в Контіолахті. Як інформує «Главком», про це тренерка синьо-жовтих Надія Білова повідомила у коментарі «Суспільне Спорт».

Фінський етап відбудеться 5-8 березня і стане першим на Кубку світу після завершення Олімпійських ігор-2026. Порівняно зі змаганнями в Антгольці, збірна України проведе дві заміни у складі.

Антон Дудченко і Тарас Лесюк після виступів на Олімпіаді продовжать сезон на рівні Кубка IBU. У складі основної команди їх замінять Богдан Цимбал і Артем Тищенко.

Склад збірної України на сьомий етап Кубка світу:

Дмитро Підручний

Віталій Мандзин

Богдан Борковський

Богдан Цимбал

Артем Тищенко

За словами Білової, на виборі складу безпосередньо позначилася й організаційна складова – питання з візами до США, де з 26 лютого етап Кубка IBU прийматиме місцевий Лейк-Плесід.

Коментар Надії Білової

«У нас була проблема з американськими візами, тож поїдуть ті, хто мав їхати. Вирішували й результати стартів: і на Олімпійських іграх, і на Кубку світу з Кубком IBU. Аналізували, хто куди поїде», – пояснила тренерка.

Етап у Контіолахті відбудеться 2-8 березня; у програмі – індивідуальні гонки, масстарти й класичні естафети серед жінок та чоловіків. Сезон Кубка IBU завершиться двома етапами у Лейк-Плесіді, перших з яких пройде 26 лютого – 1 березня.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце