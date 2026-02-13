Відбувся чоловічий спринт з біатлону на Олімпіаді: результати гонки
Мандзину та Підручному вдалося пробитися до топ-30
Відбувся чоловічий спринт з біатлону на Олімпіаді, в якому взяли участь чотири представники України. Про це повідомляє «Главком».
Хід гонки
Українські біатлоністи не змогли потрапити до топ-20 – ключовою причиною стали промахи на стрільбі.
Віталій Мандзин заробив одне коло штрафу, Дмитро Підручний – два, Антон Дудченко – три, дебютант Олімпіади 21-річний Богдан Борковський – два.
У підсумку, Мандзину та Підручному вдалося пробитися до топ-30. Вони також кваліфікувалися у гонку переслідування.
Переможцем спринту став француз Кантен Фійон-Має.
Олімпіада. Біатлон. Спринт (чоловіки)
- 1. Кантен Фійон-Має (Франція, 0+0) 22:53.1
- 2. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0) +13.7
- 3. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +15.9
...
- 24. Віталій Мандзин (Україна, 0+1) +1:47.4
- 27. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:54.8
- 63. Богдан Борковський (Україна, 1+1) +3:12.9
- 88. Антон Дудченко (Україна, 2+1) +4:44.5
Медальний залік Олімпійських ігор 2026
Нагадаємо, що у сьомий день Олімпіади-2026 розігрується сім комплектів нагород.
