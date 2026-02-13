Головна Спорт Новини
Відбувся чоловічий спринт з біатлону на Олімпіаді: результати гонки

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Відбувся чоловічий спринт з біатлону на Олімпіаді: результати гонки
Віталій Мандзин заробив одне коло штрафу
фото: Дмитро Євенко

Мандзину та Підручному вдалося пробитися до топ-30

Відбувся чоловічий спринт з біатлону на Олімпіаді, в якому взяли участь чотири представники України. Про це повідомляє «Главком».

Хід гонки

Українські біатлоністи не змогли потрапити до топ-20 – ключовою причиною стали промахи на стрільбі.

Віталій Мандзин заробив одне коло штрафу, Дмитро Підручний – два, Антон Дудченко – три, дебютант Олімпіади 21-річний Богдан Борковський – два.

У підсумку, Мандзину та Підручному вдалося пробитися до топ-30. Вони також кваліфікувалися у гонку переслідування.

Переможцем спринту став француз Кантен Фійон-Має. 

Олімпіада. Біатлон. Спринт (чоловіки)

  • 1. Кантен Фійон-Має (Франція, 0+0) 22:53.1
  • 2. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0) +13.7
  • 3. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +15.9
    ...
  • 24. Віталій Мандзин (Україна, 0+1) +1:47.4
  • 27. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:54.8
  • 63. Богдан Борковський (Україна, 1+1) +3:12.9
  • 88. Антон Дудченко (Україна, 2+1) +4:44.5

 

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що у сьомий день Олімпіади-2026 розігрується сім комплектів нагород

