Перший коментар Гераскевич після слухання справи про його дискваліфікацію у CAS

Гераскевич: МОК дуже тисне на українців

Український скелетоніст Владислав Гераскевич дав перший коментар після виходу із зали суду CAS, де відбувалося слухання його справи про дискваліфікацію з Олімпійських ігор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Судове слухання CAS у справі щодо дискваліфікації Владислава Гераскевича з Олімпійських ігор завершено. Спортсмен вийшов із зали суду, де дав перший коментар про те, як воно відбулося.

Гераскевич зізнався, що «радий» тому, як минуло слухання, а також окремо наголосив, що не збирається повертатися у Кортіну після його завершення розгляду справи.

Про емоційний стан Гераскевича

«Так, я вважаю, що нас було почуто. Вдячний Євгену Проніну, який веде цю справу – він класно підготувався. Вдячний, що ми змогли повторити ті аргументи, які я казав і пані Ковентрі, і іншим представникам МОК. У мене відчувається дежавю, бо я повторюю одні й ті самі речі. Я досі не розумію, чому я був дискваліфікований. Адекватно пояснити, чим мій кейс відрізняється від інших кейсів, МОК не може.

Коли я прокинувся, то був голодний. І трохи втомлений, бо це відчувається сюрреалістично. Я також отримую багато погроз з російського боку, про мене згадували в пропагандистських шоу. Вони були грубі до мене, до моїх результатів. Я вважаю, що це також наслідок дій МОК. Я сподіваюся, що МОК понесе відповідальність за це.

Я ніколи не розраховував, що це стане таким великим скандалом. Я їздив у цьому шоломі не лише на офіційних тренуваннях, а й на неофіційних – і мене ніхто не питав раніше про нього. Ця ситуація стала великою, коли МОК почав забороняти мені цей шолом. Я вважаю, що це не я спровокував цю тему, а МОК. У мене не було ідей, що цей шолом можуть заборонити».

Я не думаю, що вшанування пам'яті друзів чи атлетів, може перевершити виступ – я вважаю, що ми маємо шанувати триб'юти до спортсменів», – заявив Гераскевич.

Про день, коли ухвалили рішення щодо дискваліфікації і реакцію президентки МОК

«Я можу сказати, що вчора [12 лютого] був жахливий день. Він став жахливим не лише під час змагань, а й вночі до того – був сильний обстріл Києва. Я також був емоційним [як і Ковентрі].

Вона може плакати, я поважаю її почуття, вона поважає мої. Ми рівні у цьому. Але я хочу нагадати про цю крадіжку моєї акредитації – це було дивно. Коли у тебе забирають твою олімпійську мрію, а потім віддають акредитацію – це виглядає як лицемірство», – заявив атлет.

Про дискваліфікацію і яке рішення очікує від CAS

«Мене несправедливо відсторонили. Я вірю, що ця дія МОК допомагає пропаганді Росії. Росія святкує цю дискваліфікацію, вірю, що це тому, що Росія повертатиметься на Олімпіаду, і МОК дуже тисне на українців. Вважаю, що МОК не на тому боці історії.

З почутого, мені здається, що рішення має бути на нашу користь. Але ми чекаємо на рішення. Я дуже щасливий з боку об'єднання нашої нації. Це дещо, набагато важливіше за будь-які досягнення. Те, як нація захищає свої права і як об'єднуються інші нації, – це дуже цінно. Це нагадує мені часи повномасштабного вторгнення. Сподіваюся, що з цієї ситуації ми можемо винести, що коли ми цільні і єдині – набагато сильніші», – сказав Владислав.

Емоції Гераскевича від суду та ситуації з дискваліфікацією

«Прапори Росії згадувалися – сподіваюся, що судді чують. Ми бачимо це згідно рішення.

Хочу подякувати сім'ям за те що вони виховали дуже гідних представників нашої держави. Вважаю, що Україна має пишатися цими людьми. Висловлюю дуже великі співчуття батькам тих дітей, які були вбиті внаслідок російської агресії.

Не знаю, як інакше, крім як йти до кінця. Навіть тут, у цьому суді, не через те, що мене позбавили медалі чи змагатися – бо поважаю цих спортсменів, вважаю, що вони мали бути на цьому шоломі. І вважаю, що дії МОК дискримінативні.

Як чудово сказав мій тато вчора, вони відсторонили не мене, а Україну. Я тут стою за гідність своєї країни», – заявив атлет.

Нагадаємо, ветеран та засновник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм заявив, що екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак візьме участь в оскарженні рішення МОК про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпіади-2026. За словами Найєма, колишній очільник Банкової нібито долучився до команди адвокатів, що займаються справою спортсмена.

Як повідомлялося, український скелетоніст Владислав Гераскевич переконаний у правомірності своїх дій та готовий до рішучої юридичної боротьби за право виступати на Олімпійських іграх-2026. Спортсмен, якого дискваліфікували за вшанування пам'яті загиблих колег на шоломі, підкреслив, що не збирається здаватися і візьме особисту участь у засіданні Спортивного арбітражного суду (CAS).

До слова, українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що у сьомий день Олімпіади 2026 буде розіграно сім комплектів нагород.