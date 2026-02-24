Головна Спорт Новини
Скелетоніст Гераскевич пояснив, чим відрізняються українські спортсмени від російських

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Владислав Гераскевич став гостем спеціальної зустрічі в Києві
фото: «Главком»

Український олімпієць відвідав захід у річницю повномасштабного вторгнення РФ

Вітчизняний скелетоніст Владислав Гераскевич після дискваліфікації на зимовій Олімпіаді взяв участь у спеціальній зустрічі YES. Про це повідомляє «Главком».

Олімпієць у своїй промові пояснив мотиви незгоди з рішенням МОК заборонити виступ у «шоломі пам’яті» на честь вбитих Росією українських спортсменів.

«У моїй сфері – у спорті – я думаю, ви можете побачити, що ми дуже відрізняємося від росіян. Російські спортсмени готові відмовитися від свого прапора; вони готові відмовитися від своїх символів лише заради будь-якої можливості поширювати свою пропаганду. Але ми готові відмовитися від участі в Олімпіаді, щоб відстояти свою гідність», – пояснив Гераскевич.

Він також закликав не зупиняти підтримку України на різних рівнях. Український скелетоніст звернувся до гостей форму з проханням використати всі доступні засоби допомоги.

«Тож, будь ласка, продовжуйте підтримувати Україну, залишайтеся з Україною, будьте разом з Україною. Підтримуйте нашу країну в найкращий можливий спосіб», – додав Гераскевич.

Фонд Віктора Пінчука провів спеціальну зустріч YES у Києві з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

24 лютого Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) провели спеціальну зустріч YES з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Захід об’єднав провідних політичних діячів, урядовців, військових командирів, експертів і парламентарів з України, Великої Британії, країн Європи та США для відвертої й стратегічної дискусії про стан війни в Україні, перспективи її завершення та місце України в майбутній архітектурі безпеки Європи.

До слова, Гераскевич розповів про реакцію близьких на дискваліфікацію на Олімпійських іграх. Рідні олімпійця були засмучені через несправедливо втрачену мрію про медаль. Скелетоність продовжить оскарження рішення МОК.

