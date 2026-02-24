Американській гірськолижниці після невдачі на Олімпіаді загрожувала ампутація

Ліндсі Вонн врятував лікар, якого могло і не бути на Олімпіаді в Італії

41-річна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн опинилася за крок від жахливого наслідку своєї травми на Олімпійських іграх у Мілані. Про це повідомляє «Главком».

Деталі травми

Виступ в Італії став справжнім випробуванням на межі життя та смерті для легенди гірськолижного спорту. Повернувшись заради останнього олімпійського виклику, титулована атлетка зазнала нищівного падіння під час швидкісного спуску 8 лютого. Всього через 13 секунд після старту Вонн зачепила прапорець і вилетіла з траси на величезній швидкості. Наслідки виявилися катастрофічними: складний перелом лівої великогомілкової кістки та перелом правої кісточки, що фактично позбавило її мобільності.

Операція, яка врятувала все

Найстрашнішим наслідком падіння став розвиток гострого компартмент-синдрому. Через величезну травму в нозі почав накопичуватися критичний тиск, який перекрив кровотік до м’язів, нервів та сухожиль. За словами самої Вонн, без негайного втручання тканини могли просто відмерти, що призвело б до ампутації. Своєю порятунком вона завдячує хірургу збірної США, доктору Тому Гакетту. Лікар вчасно провів фасціотомію – операцію, під час якої м’язову оболонку розрізають, щоб «дати нозі дихати» і зняти тиск. Іронія долі полягає в тому, що Гакетт опинився в Кортіні лише тому, що супроводжував Ліндсі через її попередню травму коліна.

Шлях до відновлення

На сьогодні Ліндсі Вонн перенесла вже п'ять операцій. Перші чотири були проведені в італійському шпиталі одразу після евакуації гелікоптером, а п'ята – уже в США, куди спортсменку доправили на спеціальних ношах прямо в літаку. Зараз легенда спорту пересувається на інвалідному візку і залишається практично нерухомою. Вона очікує, що проведе на милицях щонайменше два місяці, а повне зрощення кісток триватиме близько року. Лише після цього Вонн прийматиме рішення, чи видаляти з тіла численні металеві штифти та чи робити фінальну операцію на передній хрестоподібній зв'язці.

Попри те, що Олімпіада завершилася для неї лікарняним ліжком замість п'єдесталу, Ліндсі Вонн зберігає неймовірний оптимізм. У своєму зверненні до фанатів вона підкреслила, що не шкодує про ризик. Для неї було важливіше піти в бій, ніж взагалі не спробувати повернутися. Вонн, яка вже має у своєму активі золото Ванкувера-2010 та дві бронзи, довела, що її дух залишається незламним навіть тоді, коли тіло підводить. Тепер її головна мета – довготривала реабілітація та повернення до звичайного життя поза межами лікарняних стін.

Нагадаємо, що двох гірськолижниць евакуювали на гелікоптері після невдалого спуску на Олімпіаді.