Американській гірськолижниці після невдачі на Олімпіаді загрожувала ампутація

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Американській гірськолижниці після невдачі на Олімпіаді загрожувала ампутація
Ситуація Ліндсі Вонн виявилася складною через те, що перед Олімпіадою вона розірвала хрестоподібні зв'язки
фото: Reuters

Ліндсі Вонн врятував лікар, якого могло і не бути на Олімпіаді в Італії

41-річна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн опинилася за крок від жахливого наслідку своєї травми на Олімпійських іграх у Мілані. Про це повідомляє «Главком».

Деталі травми 

Виступ в Італії став справжнім випробуванням на межі життя та смерті для легенди гірськолижного спорту. Повернувшись заради останнього олімпійського виклику, титулована атлетка зазнала нищівного падіння під час швидкісного спуску 8 лютого. Всього через 13 секунд після старту Вонн зачепила прапорець і вилетіла з траси на величезній швидкості. Наслідки виявилися катастрофічними: складний перелом лівої великогомілкової кістки та перелом правої кісточки, що фактично позбавило її мобільності.

Операція, яка врятувала все

Найстрашнішим наслідком падіння став розвиток гострого компартмент-синдрому. Через величезну травму в нозі почав накопичуватися критичний тиск, який перекрив кровотік до м’язів, нервів та сухожиль. За словами самої Вонн, без негайного втручання тканини могли просто відмерти, що призвело б до ампутації. Своєю порятунком вона завдячує хірургу збірної США, доктору Тому Гакетту. Лікар вчасно провів фасціотомію – операцію, під час якої м’язову оболонку розрізають, щоб «дати нозі дихати» і зняти тиск. Іронія долі полягає в тому, що Гакетт опинився в Кортіні лише тому, що супроводжував Ліндсі через її попередню травму коліна.

Шлях до відновлення

На сьогодні Ліндсі Вонн перенесла вже п'ять операцій. Перші чотири були проведені в італійському шпиталі одразу після евакуації гелікоптером, а п'ята – уже в США, куди спортсменку доправили на спеціальних ношах прямо в літаку. Зараз легенда спорту пересувається на інвалідному візку і залишається практично нерухомою. Вона очікує, що проведе на милицях щонайменше два місяці, а повне зрощення кісток триватиме близько року. Лише після цього Вонн прийматиме рішення, чи видаляти з тіла численні металеві штифти та чи робити фінальну операцію на передній хрестоподібній зв'язці. 

Попри те, що Олімпіада завершилася для неї лікарняним ліжком замість п'єдесталу, Ліндсі Вонн зберігає неймовірний оптимізм. У своєму зверненні до фанатів вона підкреслила, що не шкодує про ризик. Для неї було важливіше піти в бій, ніж взагалі не спробувати повернутися. Вонн, яка вже має у своєму активі золото Ванкувера-2010 та дві бронзи, довела, що її дух залишається незламним навіть тоді, коли тіло підводить. Тепер її головна мета – довготривала реабілітація та повернення до звичайного життя поза межами лікарняних стін.

Нагадаємо, що двох гірськолижниць евакуювали на гелікоптері після невдалого спуску на Олімпіаді. 

