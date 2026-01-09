Головна Світ Політика
Трамп планує обвалити ціни на нафту: які наслідки матиме Росія

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Трамп планує обвалити ціни на нафту: які наслідки матиме Росія
Трамп планує знизити ціни на нафту
фото: Reuters

Оскільки Венесуела має найбільші на Землі запаси нафти, США таким чином зможуть отримати контроль над більшою частиною запасів у Західній півкулі

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість забезпечити своїй країні домінування в нафтовій промисловості Венесуели, що допоможе знизити нафтові ціни до бажаного рівня в $50 за барель. Про це пише The Wall Street Journal.

План, який опрацьовують у Білому домі, передбачає встановлення часткового контролю над державною нафтовою компанією Petroleos de Venezuela, зокрема через участь у купівлі та збуті основної частини видобутої нею нафти.

Як зазначає джерело, практично відразу після захоплення експрезидента Ніколаса Мадуро Білий дім почав приватно обговорювати з новою владою Венесуели отримання контролю над постачанням нафти і роль США в нарощуванні видобутку в країні.

Оскільки Венесуела має найбільші на Землі запаси нафти, США таким чином зможуть отримати контроль над більшою частиною запасів у Західній півкулі, якщо врахувати їхні власні родовища і ті, де працюють американські компанії. Це також допоможе витіснити з Венесуели Росію та Китай та знизити ціни для американських споживачів.

Дональд Трамп уже заявив, що США мають отримати від Венесуели до 50 млн барелів нафти, а коштами від її продажу за ринковими цінами він планує розпоряджатися особисто «на благо народів» обох країн. Міністр енергетики США Кріс Райт уточнив, що після цього Сполучені Штати впродовж «невизначеного періоду» реалізовуватимуть нафту, видобуту на території Венесуели.

Дешева венесуельська нафта може знизити витрати на переробку та ціни на бензин, дизель і інші нафтопродукти. Трамп неодноразово заявляв, що для нього оптимальна ціна на нафту – $50 за барель, повідомляють WSJ два високопосадовці адміністрації.

Йдеться про американський еталонний сорт WTI, який зараз коштує приблизно на $4 дешевше за середземноморську марку Brent. На денних торгах у четвер вони котируються по $56,7 та $60,7 за барель відповідно.

Збільшення постачань з Венесуели та вивільнення обсягів американської нафти можуть ще більше знизити ціни на тлі прогнозованого рекордного надлишку на світовому ринку у 2026 році.

Якщо WTI впаде до $50 за барель, Brent може опуститися до $54, а російська Urals – приблизно до $30 за барель.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю The New York Times зробив низку резонансних заяв, які ставлять під питання майбутнє трансатлантичної безпеки та світового правопорядку. Зокрема, він не виключив, що Сполученим Штатам доведеться обирати між збереженням НАТО та отриманням контролю над Гренландією.

Теги: нафта росія США Дональд Трамп Венесуела

Трамп планує обвалити ціни на нафту: які наслідки матиме Росія
Трамп планує обвалити ціни на нафту: які наслідки матиме Росія
