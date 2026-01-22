Відомий інсайдер анонсував придбання «Жироною» ще одного українця

Клуб із Каталонії підпише контракт з Олександром Пищуром

Склад «Жирони» поповниться четвертим українським гравцем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відомого інсайдера Фабріціо Романо.

Очікується, що «Жирона» придбає центрального нападника «Дьйора» з Угорщини Олександра Пищура. За даними Романо, каталонський клуб викладе за 20-річного українця близько €1 млн.

«Дьйор» Пищур представляє з липня 2025 року. У 20-ти матчах поточної кампанії центрфорвард відзначився чотирма голами та одним асистом.

Гравець виступав за збірну України U-20 на чемпіонаті світу-2025 у Чилі, записавши на свій рахунок один результативний удар у чотирьох поєдинках.

У листопаді 2025 року потенційний новачок «Жирони» дебютував за українську національну команду U-21, провівши за неї два матчі.

Нагадаємо, що клуб із Каталонії уже представляють Владислав Крапивцов, Віктор Циганков і Владислав Ванат. Раніше ми повідомляли, що Ванат претендує на дві індивідуальні нагороди.