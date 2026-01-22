Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Відомий інсайдер анонсував придбання «Жироною» ще одного українця

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
google social img telegram social img facebook social img
Відомий інсайдер анонсував придбання «Жироною» ще одного українця
Олександр Пищур близький до нового етапу кар'єри
Джерело: офіційна сторінка «Дьйора» у Facebook

Клуб із Каталонії підпише контракт з Олександром Пищуром

Склад «Жирони» поповниться четвертим українським гравцем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відомого інсайдера Фабріціо Романо.

Очікується, що «Жирона» придбає центрального нападника «Дьйора» з Угорщини Олександра Пищура. За даними Романо, каталонський клуб викладе за 20-річного українця близько €1 млн.

«Дьйор» Пищур представляє з липня 2025 року. У 20-ти матчах поточної кампанії центрфорвард відзначився чотирма голами та одним асистом.

Гравець виступав за збірну України U-20 на чемпіонаті світу-2025 у Чилі, записавши на свій рахунок один результативний удар у чотирьох поєдинках.

У листопаді 2025 року потенційний новачок «Жирони» дебютував за українську національну команду U-21, провівши за неї два матчі.

Нагадаємо, що клуб із Каталонії уже представляють Владислав Крапивцов, Віктор Циганков і Владислав Ванат. Раніше ми повідомляли, що Ванат претендує на дві індивідуальні нагороди.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Жирона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Естрадний співак та композитор Степан Гіга помер 12 грудня у Львові
Фанати «Карпат» емоційно заспівали хіт Степана Гіги (відео)
23 грудня, 2025, 14:04
Трагедія сталася 20 грудня
У Бурунді футболіст помер після гри через чаклунський ритуал – ЗМІ
25 грудня, 2025, 10:57
Найбільш яскравим у бомбардирській кар'єрі Лассіни став 2024 рік, під час якого він забивав 10 разів за Буркіна-Фасо
Форвард «Шахтаря» відзначився дебютним голом в основному турнірі КАН
1 сiчня, 19:25
Бельгійська команда прагне повернутися до єврокубків, де вона грала 10 сезонів поспіль
18-річний футболіст Сорока продовжив контракт з бельгійським грандом
7 сiчня, 23:09
Руні є п'ятикратним чемпіоном Англії та вигравав Лігу чемпіонів у 2008 році
Легендарний форвард «Манчестер Юнайтед» втратив слух на одне вухо
18 сiчня, 15:39
Збірна Сенегалу обіграла команду Марокко у фіналі Кубка Африки
Президент Сенегалу оголосив вихідний на честь перемоги збірної країни на Кубку Африки з футболу
19 сiчня, 12:16

Новини

Легендарний боснійський бомбардир повернувся до Німеччини
Легендарний боснійський бомбардир повернувся до Німеччини
Відомий інсайдер анонсував придбання «Жироною» ще одного українця
Відомий інсайдер анонсував придбання «Жироною» ще одного українця
Україна – Вірменія: букмекери назвали фаворита гри Євро-2026 з футзалу
Україна – Вірменія: букмекери назвали фаворита гри Євро-2026 з футзалу
Чотири півфінали й два срібла. Історія виступів України на чемпіонатах Європи з футзалу
Чотири півфінали й два срібла. Історія виступів України на чемпіонатах Європи з футзалу
Федерація баскетболу України обрала нових тренерів молодіжних збірних
Федерація баскетболу України обрала нових тренерів молодіжних збірних
Україна здобула нагороду юніорського чемпіонату Європи з біатлону
Україна здобула нагороду юніорського чемпіонату Європи з біатлону

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua