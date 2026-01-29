Дива трапляються. Результати заключного туру попереднього етапу Ліги чемпіонів

Останній тур подарував неймовірну розв'язку попереднього етапу Ліги чемпіонів

У середу, 28 січня 2026 року, підійшла до завершення регулярна частина сезону головного клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Для того, щоб завадити створенню необхідних для проходу результатів команди проводили свої поєдинки не у два дні, як це було зазвичай, а в один. Причому всі матчі стартували в однаковий час з цієї ж причини – 22:00.

Протягом минулого тижня стало відомо, що Роман Яремчук може перейти до Франції з грецького «Олімпіакоса», тому команда вирішила не включати українця у заявку на заключний тур Ліги чемпіонів. Таким чином, у восьмому турі грали чотири команди з українськими футболістами. Зокрема, у складі «Бенфіки» перебували Анатолій Трубін і Георгій Судаков, за «Карабах» грав Олексій Кащук, за «Реал» – Андрій Лунін, а за ПСЖ – Ілля Забарний.

Найяскравішою подією стало «дербі» «Бенфіки» і «Реала». Хоча на папері це мало бути протистояння двох найкращих голкіперів збірної України, Трубіна і Луніна, дива не сталося, адже тренер «вершкових» Альваро Арбелоа зробив вибір на користь Тібо Куртуа. Обидві команди до матчу супроводжувало перебування багатьох гравців у лазареті: у португальського клубу вибуло одразу шість гравців, а в іспанського – чотири. Утім, навіть попри це команди влаштували справжю битву на полі. «Бенфіка» грала під тиском як турнірної ситуації (клубу треба була винятково перемога), так і гри суперника, але зуміла не просто втриматися. Команда Жозе Моурінью силами двох головних героїв матчу, Андреаса Шельдерупа та Евангелоса Павлідіса, які були авторами усіх гольових епізодів свого клубу, зуміла не просто наздогнати «Реал» після першого пропущеного голу. Орли домінували за кількістю ударів по воротах, що і принесло їм перевагу в один гол перед компенсованим часом.

У додатковий час вершкові почали суттєво помилятися, отримуючи жовті картки, які призвели до вилучень двох гравців – Рауля Асенсіо та Родріго. Але спражня сенсація сталася на 90+8-й хвилині часу, коли голкіпер «Бенфіки» Анатолій Трубін забив за свою команду. Воротар перебував у штрафній зоні суперника під час розіграшу штрафного удару і зумів відправити м'яч головою повз Тібо Куртуа. Завдяки феєричному поєдинку від «Бенфіки» клуб двох українців вийшов до плейоф з останньої, 24-ї позиції. Натомість команда Андрія Луніна випала з вісімки найкращих і буде змушена проходити стадію 1/16 фіналу.

Інші матчі українців завершилися менш позитивно, але все ж лишили їхні колективи у боротьбі за кубок. ПСЖ Іллі Забарного втратило можливість піднятися до вісімки сіяних після нічиєї з «Ньюкаслом» (1:1), а «Карабах» Олексія Кащука зазнав нищівної поразки від «Ліверпуля» (6:0). Обидві команди в підсумку пройшли до наступного етапу з 11-го та 22-го місця відповідно.

Ще однією історією дня стала перемога «Буде/Глімт» над іспанським «Атлетіко». Норвежці, які минулого сезону стали одними з найбільших зірок Ліги Європи завдяки потраплянню до півфіналу турніру, тепер зуміли себе проявити і в змаганнях рангом вище. В останніх двох турах вони здобули шість з дев'яти своїх набраних очок, що і дозволило їм з 23-го місця кваліфікуватися до плейоф.

Матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться у форматі двох зустрічей. Перша з них відбудеться 17-18 лютого 2026 року, а друга – тижнем пізніше.

Ліга чемпіонів. Груповий етап ліги. Восьмий тур (28 січня 2026 року)

«Бенфіка» – «Реал» 4:2 (2:1)

Голи: Шельдеруп (36, 54), Павлідіс (45+5), Трубін (90+8) – Мбаппе (30, 58)

«Ліверпуль» – «Карабах» 6:0 (2:0)

Голи: Макаллістер (15, 61), Вірц (21), Салах (50), Екітіке (57), К'єза (90)

ПСЖ – «Ньюкасл» 1:1 (1:1)

Голи: Вітінья (8) – Віллок (45+2)

«Арсенал» – «Кайрат» 3:2 (3:1)

Голи: Дьокереш (3), Гаверц (15), Мартінеллі (36) – Жоржинью (7), Рікардіньйо (90+3)

«Айнтрахт» – «Тоттенгем» 0:2 (0:0)

Голи: Коло Муані (47), Соланке (77)

«Атлетік» – «Спортінг» 2:3 (2:1)

Голи: Сансет (3), Гурусета (28) – Діоманде (12), Трінкау (62), Аліссон Сантос (90+4)

«Атлетіко» – «Буде-Глімт» 1:2 (1:1)

Голи: Серлот (15) – Шеволд (35), Гег (59)

«Аякс» – «Олімпіакос» 1:2 (0:0)

Голи: Дольберг (69) – Мартіньш (52), Ессе (79)

«Байєр» – «Вільярреал» 3:0 (2:0)

Голи: Тільман (12, 35), Грімальдо (57)

«Барселона» – «Копенгаген» 4:1 (0:1)

Голи: Левандовський (48), Ямаль (60), Рафінья (69), Рашфорд (85) – Дадасон (4)

«Боруссія Дортмунд» – «Інтер» 0:2 (0:0)

Голи: Дімарко (81), Діуф (90+4)

«Брюгге» – «Марсель» 3:0 (2:0)

Голи: Діахон (4), Вермант (11), Станковіч (79)

«Манчестер Сіті» – «Галатасарай» 2:0 (2:0)

Голи: Голанд (11), Шеркі (29)

«Монако» – «Ювентус» 0:0 (0:0)

«Наполі» – «Челсі» 2:3 (2:1)

Голи: Вергара (33), Гейлунн (43) – Фернандес (19), Жоао Педро (61, 82)

«Пафос» – «Славія Прага» 4:1 (1:1)

Голи: Драгомір (17), Бруну (53), Андерсон Сілва (84, 87) – Халоупек (44)

ПСВ – «Баварія» 1:2 (0:0)

Голи: Сайбарі (78) – Мусіала (58), Кейн (84)

«Юніон Сент-Жилуаз» – «Аталанта» 1:0 (0:0)

Голи: Халайлі (70)

Нагадаємо, що минулої середи, 21 січня 2026 року, амбітні аутсайдери поєдинків не змогли втримати темп більш титулованих команд у матчах Ліги чемпіонів. Наприклад, «Славія Прага» провела блискучий перший тайм проти «Барселони», обмінявшись чотирма голами (2:2). Але на другу половину колектив не вистачило, і він пропустив ще двічі (2:4). Так само розгорнулася і гра бельгійського «Юніона» проти «Баварії» (0:2) чи кіпрського «Пафоса» проти «Челсі» (0:1).

Щодо клубів українців, то «Карабах» Олексія Кащука з рахунком 2:3 переміг «Айнтрахт» та піднявся у прохідну зону. Натомість «Бенфіка» Анатолія Трубіна і Георгія Судакова поступилася «Ювентусу» з рахунком 0:2, і в останньому турі їм була необхідна лише перемога.