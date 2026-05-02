Після фіналу турніру в Мадриді Костюк робила сальто, а росіянка – плакала

Костюк у двох сетах у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді перемогла росіянку Мірру Андрєєву

Марта Костюк ефектним сальто відсвяткувала перемогу на турнірі WTA 1000 у Мадриді. Про це повідомляє «Главком».

Марта у двох сетах у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді перемогла росіянку Мірру Андрєєву – 6:3, 7:5.

фото: Getty Images

Костюк зробила сальто та виконала свою обіцянку. Фото: Getty Images

Після завершення гри Марта зробила ефектне сальто.

На акробатичні таланти Марти глядачі на трибунах відреагували бурхливими оплесками. Варто зазначити, що українка після перемоги над американкою Кеті Макнеллі у четвертому колі пообіцяла, що виконає сальто, якщо здобуде титул.

Marta Kostyuk celebrates winning her 1st WTA 1000 title in Madrid by doing a BACKFLIP on court



AURA. pic.twitter.com/pg3fBIN1xC — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 2, 2026

А от суперниця Костюк Андрєєва не стримала емоцій та розплакалася під час інтерв'ю після закінчення гри.

Мірра Андрєєва Фото: Getty Images

Нагадаємо, Костюк виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі: досі вона не вигравала змагання рівня WTA 1000.

WTA 1000. Мадрид. Фінал

Марта Костюк (Україна) – Мірра Андрєєва 6:3, 7:5

Для Костюк це був другий поспіль вихід у фінал на турнірах WTA. Перед цим вона здобула титул у французькому Руані, здолавши іншу українку Вероніку Подрез. Переможна серія української тенісистки на турнірах WTA складає 11 поєдинків.

Також у цій грі наша співвітчизниця встановила одразу кілька історичних досягнень:

Дебют на рівні WTA 1000 : Це перший в її кар'єрі фінал на турнірах престижної категорії WTA 1000.

: Це перший в її кар'єрі фінал на турнірах престижної категорії WTA 1000. Національний рекорд у Мадриді : Марта стала першою українкою в історії, яка дійшла до фіналу цього турніру з моменту його заснування у 2009 році.

: Марта стала першою українкою в історії, яка дійшла до фіналу цього турніру з моменту його заснування у 2009 році. Унікальний сезонний рекорд : Вона стала першою українською тенісисткою, яка впродовж одного сезону зіграла у фіналах усіх трьох категорій – WTA 250 (Руан), WTA 500 (Брісбен) та WTA 1000 (Мадрид).

: Вона стала першою українською тенісисткою, яка впродовж одного сезону зіграла у фіналах усіх трьох категорій – WTA 250 (Руан), WTA 500 (Брісбен) та WTA 1000 (Мадрид). Елітний клуб України: Костюк стала лише третьою українкою в історії, яка вийшла у фінал турнірів категорії WTA 1000, після Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної.

У понеділок Марта вперше з січня повернеться до першої двадцятки світового рейтингу та оновить особистий рекорд, піднявшись на 15-е місце (+8).