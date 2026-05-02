Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Після фіналу турніру в Мадриді Костюк робила сальто, а росіянка – плакала

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Після фіналу турніру в Мадриді Костюк робила сальто, а росіянка – плакала
Костюк виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі
фото: Getty Images

Костюк у двох сетах у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді перемогла росіянку Мірру Андрєєву

Марта Костюк ефектним сальто відсвяткувала перемогу на турнірі WTA 1000 у Мадриді. Про це повідомляє «Главком».

Марта у двох сетах у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді перемогла росіянку Мірру Андрєєву – 6:3, 7:5.

Після фіналу турніру в Мадриді Костюк робила сальто, а росіянка – плакала фото 1
фото: Getty Images
Костюк зробила сальто та виконала свою обіцянку.
Костюк зробила сальто та виконала свою обіцянку.
Фото: Getty Images

Після завершення гри Марта зробила ефектне сальто.

На акробатичні таланти Марти глядачі на трибунах відреагували бурхливими оплесками. Варто зазначити, що українка після перемоги над американкою Кеті Макнеллі у четвертому колі пообіцяла, що виконає сальто, якщо здобуде титул.

А от суперниця Костюк Андрєєва не стримала емоцій та розплакалася під час інтерв'ю після закінчення гри.

Мірра Андрєєва
Мірра Андрєєва
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Костюк виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі: досі вона не вигравала змагання рівня WTA 1000.

WTA 1000. Мадрид. Фінал

Марта Костюк (Україна) – Мірра Андрєєва 6:3, 7:5

Для Костюк це був другий поспіль вихід у фінал на турнірах WTA. Перед цим вона здобула титул у французькому Руані, здолавши іншу українку Вероніку Подрез. Переможна серія української тенісистки на турнірах WTA складає 11 поєдинків.

Також у цій грі наша співвітчизниця встановила одразу кілька історичних досягнень:

  • Дебют на рівні WTA 1000: Це перший в її кар'єрі фінал на турнірах престижної категорії WTA 1000.
  • Національний рекорд у Мадриді: Марта стала першою українкою в історії, яка дійшла до фіналу цього турніру з моменту його заснування у 2009 році.
  • Унікальний сезонний рекорд: Вона стала першою українською тенісисткою, яка впродовж одного сезону зіграла у фіналах усіх трьох категорій – WTA 250 (Руан), WTA 500 (Брісбен) та WTA 1000 (Мадрид).
  • Елітний клуб України: Костюк стала лише третьою українкою в історії, яка вийшла у фінал турнірів категорії WTA 1000, після Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної.

У понеділок Марта вперше з січня повернеться до першої двадцятки світового рейтингу та оновить особистий рекорд, піднявшись на 15-е місце (+8).

Читайте також:

Теги: теніс Марта Костюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Медведєв не зміг виграти жодного гейма у грі з Берреттіні
Влаштував істерику. Росіянин Медведєв зламав ракетку та зазнав ганебної поразки у Монако
8 квiтня, 13:23
Еліна Світоліна є лідеркою українського жіночого тенісу
Семеро українських тенісисток потрапили до заявки основної сітки «Ролан Гаррос»
15 квiтня, 13:27
Олійникова перемогла австрійку Ліллі Таггер
Олійникова здобула складну перемогу на старті турніру у Руані
15 квiтня, 15:24
Новий етап проєкту «Шкільний матч-пойнт» стартує у квітні 2026 року
Фонд Марти Костюк запускає проєкт «Шкільний матч-пойнт» ще у трьох областях України
16 квiтня, 13:11
Фото дівчат було зроблене у 2019 році на «Ролан Гаррос»
Архівне фото 16-річної Костюк та 12-річної Подрез підкорює соцмережі
19 квiтня, 10:21
Іспанець минулого сезону виграв два турніри серії Grand Slam
Алькарас визнаний найкращим спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards
21 квiтня, 11:47
Поліна Скляр уперше у кар'єрі зіграє в основній сітці турніру ITF W100
Сенсаційна 15-річна українка вперше в кар’єрі пробилася в основну сітку турніру ITF
27 квiтня, 19:00
Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження
Прихильниця Путіна стане суперницею Костюк у фіналі турніру в Мадриді
Вчора, 11:06
Марта у двох сетах у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді перемогла росіянку Мірру Андрєєву – 6:3, 7:5
Костюк встановить особистий рекорд в рейтингу WTA після перемоги над прихильницею Путіна
Сьогодні, 20:56

Новини

Лунін звернувся до Костюк після її перемоги на турнірі в Мадриді
Лунін звернувся до Костюк після її перемоги на турнірі в Мадриді
Після фіналу турніру в Мадриді Костюк робила сальто, а росіянка – плакала
Після фіналу турніру в Мадриді Костюк робила сальто, а росіянка – плакала
«Мені знадобилося чимало років для цього». Що сказала Костюк після здобуття найбільшого титулу у кар'єрі
«Мені знадобилося чимало років для цього». Що сказала Костюк після здобуття найбільшого титулу у кар'єрі
Костюк встановить особистий рекорд в рейтингу WTA після перемоги над прихильницею Путіна
Костюк встановить особистий рекорд в рейтингу WTA після перемоги над прихильницею Путіна
«Карпати» і ЛНЗ голів не забили, «Верес» врятувався, а «Олександрія» знову програла в Прем'єр-лізі
«Карпати» і ЛНЗ голів не забили, «Верес» врятувався, а «Олександрія» знову програла в Прем'єр-лізі
Легендарний дзюдоїст повернеться на татамі після двох років паузи
Легендарний дзюдоїст повернеться на татамі після двох років паузи

Новини

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Сьогодні, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua