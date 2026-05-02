Костюк обіграла росіянку і стала переможницею престижного турніру в Мадриді

Святослав Василик
Марта Костюк здобула найбільший трофей у кар’єрі
фото: Getty Images

Українка обіграла у двох сетах Мірру Андрєєву

Українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею турніру WTA 1000 у Мадриді, обігравши у фіналі 8-му ракетку світу росіянку Мірру Андрєєву. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Перший сет тенісистки розпочали з обміну геймами до рахунку 2:2. Після цього українка виграла три поспіль гейми та була за крок до перемоги в партії, але Андрєєвій вдалося скороти відставання. Однак у підсумку Марта все ж дотиснула суперницю – 6:3.

Другий сет активніше розпочала суперниця Костюк, яка за рахунку 1:1 виграла три гейми поспіль, реалізувавши при цьому два брейкпойнти. Марта не здалась. Спочатку вона зрівняла рахунок, а потім забрала і вирішальні гейми – 7:5.

Українська тенісистка виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі: досі вона не вигравала змагання рівня WTA 1000.

WTA 1000. Мадрид. Фінал

Марта Костюк (Україна) – Мірра Андрєєва 6:3, 7:5

Для Костюк це був другий поспіль вихід у фінал на турнірах WTA. Перед цим вона здобула титул у французькому Руані, здолавши іншу українку Вероніку Подрез. Переможна серія української тенісистки на турнірах WTA складає 11 поєдинків.

Нагадаємо, у півфіналі тисячника у Мадриді Костюк перемогла ексросіянку Анастасію Потапову у трьох сетах і вперше в кар’єрі вийшла у фінал тисячника.

