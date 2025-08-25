Головна Спорт Новини
Збірна України з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП здобула золото чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Збірна України з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП здобула золото чемпіонату Європи
У фінальному матчі українські пара футболісти з рахунком 3:1 перемогли команду Великої Британії

Змагання проходили у місті Лафборо (Велика Британія) за участі восьми європейських команд

Національна чоловіча паралімпійська збірна України з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу всьоме в історії здобула золото чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком».

Змагання проходили у місті Лафборо (Велика Британія) за участі 8 європейських команд.

У фінальному матчі українські пара футболісти з рахунком 3:1 перемогли команду Великої Британії та стали чемпіонами Євро-2025. Срібло – у господарів турніру, британців, бронза – у команда Нідерландів.

Іван Доненко отримав нагороду найкращого бомбардира змагань.

Чемпіони Європи-2025: Богдан Дембік, Артем Шеремет, Іван Доненко, Богдан Кулинич, Віталій Романчук, Артем Гурінов, Віталій Трушев, Станіслав Подольський, Едгар Каграманян, Антон Балакай, Дмитро Кравець, Артем Красильников, Анатолій Радовінчик, Ярослав Черниш.

Українські футболісти з наслідками дитячого церебрального паралічу сім разів ставали переможцями чемпіонатів Європи з футболу ДЦП: 1999, 2002, 2006, 2010, 2014, 2023, 2025 роки.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

НОВИНИ ФУТБОЛУ

