«Інтерм'яч». Пропагандист Губернієв пропонує Росії організувати свій «Золотий м'яч»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Інтерм'яч». Пропагандист Губернієв пропонує Росії організувати свій «Золотий м'яч»
Губернієв: Чи варто зробити свій «Золотий м'яч»? Так!

Премія «Золотий м'яч» була заснована французьким виданням France Football у 1956 році

Пропагандист Дмитро Губернієв, який зараз є радником міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова, запропонував організувати в Росії свій «Золотий м'яч». Про це інформує «Главком».

«Чи варто зробити свій «Золотий м'яч»? Так! Назвемо його «Інтерм'яч». Запросимо людей, які б претендували на цю нагороду. А потім відмовимося, адже ми ж господарі «Інтерм'яча», – сказав Губернієв.

Премія «Золотий м'яч» була заснована французьким виданням France Football у 1956 році. Вона вручається найкращому футболісту року.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкпала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: Золотий м'яч НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

Коментарі — 0

