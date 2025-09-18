Головна Спорт Новини
Україна втратила позиції у рейтингу ФІФА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Серед представників УЄФА українська команда 14-та

Синьо-жовті мають 1543,06 бала

ФІФА оновила рейтинг національних збірних. Україна наразі перебуває на 28-му місці, повідомляє «Главком».

Синьо-жовті мають 1543,06 бала. Серед представників УЄФА українська команда 14-та.

Після публікації попереднього реєстру збірна України провела два матчі в межах відбору ЧС-2026, проти Франції (0:2) та Азербайджану (1:1), опустилася на дві сходинки й тепер посідає 28-ме місце.

Опоненти по групі D відбору ЧС-2026 займають такі позиції: Франція – 2 (+1), Ісландія – 74 (0), Азербайджан – 124 (-2).

Рейтинг ФІФА

1. Іспанія
2. Франція
3. Аргентина
4. Англія
5. Португалія
6. Бразилія
7. Нідерланди
8. Бельгія
9. Хорватія
10. Італія
...28. Україна

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

