Україна втратила позиції у рейтингу ФІФА
Синьо-жовті мають 1543,06 бала
ФІФА оновила рейтинг національних збірних. Україна наразі перебуває на 28-му місці, повідомляє «Главком».
Синьо-жовті мають 1543,06 бала. Серед представників УЄФА українська команда 14-та.
Після публікації попереднього реєстру збірна України провела два матчі в межах відбору ЧС-2026, проти Франції (0:2) та Азербайджану (1:1), опустилася на дві сходинки й тепер посідає 28-ме місце.
Опоненти по групі D відбору ЧС-2026 займають такі позиції: Франція – 2 (+1), Ісландія – 74 (0), Азербайджан – 124 (-2).
Рейтинг ФІФА
1. Іспанія
2. Франція
3. Аргентина
4. Англія
5. Португалія
6. Бразилія
7. Нідерланди
8. Бельгія
9. Хорватія
10. Італія
...28. Україна
Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
